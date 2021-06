NATO tập trận ‘phô trương sức mạnh’ trước thượng đỉnh Putin-Biden

Theo Daily Mail, các cuộc diễn tập này được tổ chức để chứng minh cho Moscow thấy sức mạnh quân sự của liên minh trước cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

“Tàu sân bay Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh dẫn đầu 19 tàu khác từ các nước thành viên NATO hiện đang tham gia tập trận ngoài khơi Bồ Đào Nha để thực hành chuyến đi sắp tới Biển Đen”, Daily Mail viết.

Bộ tư lệnh NATO tuyên bố rằng cuộc tập trận với sự tham gia của khoảng 9.000 quân đến từ các quốc gia khác nhau “không nhằm mục đích chống lại Nga”, mà tập trung vào việc tăng cường ảnh hưởng ở khu vực Biển Đen.

Cuộc tập trận "Steadfast Defender 2021" có mục đích thúc đẩy sự phản ứng của NATO trước một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào. (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay Queen Elizabeth được đánh giá cao của Hải quân Hoàng gia Anh trị giá khoảng 3 tỉ bảng Anh cũng đã tham gia cùng các tàu của Mỹ và 8 quốc gia khác trong cuộc tập trận mang tên “Steadfast Defender 2021”. Các cuộc diễn tập của hải quân NATO bắt đầu vào thứ Sáu (28/5) tuần trước ngoài khơi Bồ Đào Nha và sẽ kết thúc bằng các cuộc tập trận của lực lượng mặt đất dự kiến diễn ra ở khu vực Biển Đen vào tháng 6.

Lực lượng vũ trang của NATO bao gồm tàu ​​ngầm, tàu khu trục và khinh hạm, đang nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới của Không quân Hoàng gia Anh, cũng như F-16 của Bồ Đào Nha, F-18 của Tây Ban Nha và máy bay tuần tra chống tàu ngầm. Theo Daily Mail, sự phô trương sức mạnh này của NATO đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga.

Sau khi thay thế ông Trump, người có chính sách đối ngoại khiến nhiều người thắc mắc, nhà lãnh đạo mới của Mỹ Joe Biden đã đưa ra thông điệp: “Đã đến lúc nhắc nhở mọi người chúng ta là ai”.

Theo Daily Mail, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cũng đang chuẩn bị để bác bỏ “hành vi gây hấn” của ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Ông Raab cho biết: “Các giá trị dân chủ đã bị tấn công, bằng chứng là các hành động gây hấn của Nga chống lại Ukraine và cuộc tấn công của ông Lukashenko vào ngành hàng không dân dụng”

“Sự ủng hộ của Anh đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương là không thể lay chuyển khi Vương quốc Anh đang làm rất nhiều để củng cố NATO”, Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh.

Daily Mail viết, cuộc tập trận hiện tại của NATO diễn ra đồng thời với chuyến đi biển lớn đầu tiên của tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh. Trong 6 tháng tới, trong khuôn khổ chuyến đi Queen Elizabeth sẽ đến thăm khoảng 40 quốc gia, chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng Vương quốc Anh ngay cả sau Brexit “vẫn là một siêu cường thế giới”.

Giữa lúc căng thẳng với Nga, hàng nghìn binh lính NATO, các tàu chiến và nhiều chiến đấu cơ đã tham gia tập trận quân sự trải rộng từ Đại Tây Dương, châu Âu và khu vực Biển Đen. (Ảnh: AP)

Hàng không mẫu hạm của Anh sẽ tiến hành các cuộc diễn tập với các tàu của Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, và thực hiện một chuyến đi biển với tổng thời gian kéo dài gần 7 tháng. Trong hành trình này, tổng quãng đường khoảng 26 nghìn hải lý, tàu sân bay cũng sẽ được hộ tống bởi hai tàu khu trục, hai khinh hạm, một tàu ngầm và hai tàu phụ trợ. Ngoài ra, nhóm tàu của Anh sẽ có sự tham gia của một tàu khu trục Mỹ và tàu khu trục nhỏ của Hải quân Hà Lan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tin rằng các cuộc diễn tập hải quân quy mô lớn gửi một tín hiệu quan trọng tới tất cả “những kẻ thù” rằng liên minh đã sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ.

“NATO đang bảo vệ tất cả các đồng minh và cuộc tập trận này chứng tỏ khả năng của chúng tôi trong việc triển khai số lượng lớn binh lính, thiết bị trên Đại Tây Dương và khắp châu Âu, cũng như thể hiện sức mạnh hải quân”, ông Stoltenberg nói trong chuyến thăm tàu ​​sân bay Queen Elizabeth.

Cũng theo Daily Mail, mục tiêu của giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận là bảo vệ các tuyến cáp ngầm mang dữ liệu thương mại và thông tin liên lạc giữa Mỹ và châu Âu. Đồng thời, kiểm tra tính tương tác giữa các đơn vị khác nhau của đồng minh được cung cấp bởi hai trung tâm chỉ huy mới của NATO.

Các quan chức NATO cho rằng Nga đang lập bản đồ đường đi của những sợi cáp này, nhưng điều này có thể ẩn chứa những ý đồ “nham hiểm hơn”.

“Tất cả chúng ta đều cho rằng Đại Tây Dương là một khu vực an toàn, nơi chúng ta có thể sử dụng đường biển tự do một cách an toàn. Có những quốc gia đang tìm cách vẽ lại bản đồ các đường cáp này với động cơ xấu. Chúng ta phải nhận thức được điều đó và đưa ra phản ứng”, Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Andrew Lewis, chỉ huy của trung tâm Norfolk giải thích.

Vào ngày 14/6, Tổng thư ký NATO Stoltenberg sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels, trong khuôn khổ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định cùng với các đồng minh châu Âu “khởi động một kỷ nguyên hợp tác xuyên Đại Tây Dương mới”. Theo Daily Mail, điều này đang diễn ra vào thời điểm quân đội Mỹ đang hoàn thành sứ mệnh ở Afghanistan, và căng thẳng với Nga và Trung Quốc tiếp tục gia tăng.

Thế giới được dự báo sẽ thiếu hàng triệu bác sĩ sau đại dịch Cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 diễn ra trên khắp thế giới trong hơn một năm qua đã trở thành một đòn giáng toàn cầu đối với sức khỏe tinh thần của các bác sĩ.

Thanh Bình (lược dịch)