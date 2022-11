Để kỷ niệm ngày trọng đại trong đời, cặp cô dâu chú rể ở Mỹ đã cùng nắm tay nhau nhảy cầu bất chấp thời tiết lạnh giá. Khoảng cách giữa cây cầu và mặt nước phía dưới là 8,8 m.

Đoạn video ghi lại cảnh chú rể mặc bộ vest màu đen và cô dâu mắc váy cưới màu trắng đứng bên ngoài thành cầu cùng đếm và nắm tay nhau nhảy xuống dòng sông phía dưới giữa trời lạnh giá khiến người xem “nín thở” lo lắng. Sau khi tiếp nước an toàn, 2 người nhanh chóng bơi vào bờ để thay quần áo.

Cặp đôi trong video là chú rể Ryan (29 tuổi) và cô dâu Emily (28 tuổi). Hai người đã tới cây cầu Belton ở Tây Glacier thuộc bang Montana của Mỹ vào đầu tháng Chín để thực hiện nghi thức đặc biệt kỷ niệm ngày cưới.

“Chúng tôi đã lên kế hoạch tới Công viên Quốc gia Glacier sau lễ cưới để chụp ảnh, và cũng muốn làm một chuyện gì đó vui vẻ hơn để làm kỷ niệm. Trước vài tháng diễn ra đám cưới, chúng tôi đã lên ý tưởng nhảy cầu và quyết định làm như vậy sau khi tìm được một nơi sạch sẽ và an toàn. Khi nhảy cầu, chúng tôi mặc bộ lễ phục trong đám cưới cách đó 2 ngày, và chúng tôi mang theo quần áo khác để thay. Nước trên sông rất sạch và đáng mừng là bộ lễ phục sau khi dính nước còn sạch hơn cả lúc chúng tôi mặc lên người”, anh Ryan cho biết.

Nói về lý do khiến cặp đôi lên ý tưởng nhảy cầu, anh Ryan cho biết thêm “Chúng tôi gặp nhau khi cùng tham gia đội bơi và lặn. Tôi là dân lặn, còn Emily là dân bơi lội. Chúng tôi đã hẹn hò từ đầu năm 2018. Tôi từng nhảy từ vách núi và nhảy ván. Emily cũng đã có kinh nghiệm nhảy ở độ cao”.

Theo chú rể Ryan, hai vợ chồng không thông báo trước kế hoạch nhảy cầu cho bạn bè vì muốn tạo ra sự bất ngờ.

“Trời rất lạnh. Nhiệt độ chỉ hơn 4 độ C và dưới nước còn lạnh hơn nữa. Mọi chuyện đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Chúng tôi hy vọng được treo bức ảnh đặc biệt này trong nhà. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một vài phương án đảm bảo an toàn nhưng may mắn không cần dùng tới, bởi bơi lội trong trang phục cưới không hề đơn giản”, anh Ryan chia sẻ thêm.

Minh Thu (lược dịch)