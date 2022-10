Người đàn ông ăn mặc lịch sự ‘bay nhảy’ trên nóc tòa nhà 23 tầng gây sốc

Bay nhảy trên nóc các tòa nhà cao tầng là hình ảnh khá quen thuộc trong các bộ phim hành động. Tuy nhiên, hôm 4/10, ông Erik Ljung, một đạo diễn hình ảnh cho bộ phim từng giành giải Emmy, lại “chộp” được khoảnh khắc “hiếm có khó tìm” ngay ngoài đời thực. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, và khiến nhiều người tò mổ về danh tính của nhân vật chính trong video.

Theo New York Post, trong video, một người đàn ông mặc bộ vest và đi giày da đen vô cùng lịch sự đứng nói chuyện điện thoại. Sau đó, người này bắt đầu chạy và nhảy qua các mái vòm trang trí trên đỉnh tòa nhà 23 tầng nằm trên một con đường ở quận Lower Manhattan thuộc bang New York, Mỹ trước khi chui qua một cửa sổ không khóa để vào bên trong. Đáng nói, trong toàn bộ quá trình như diễn cảnh trong phim hành động, người đàn ông không hề có bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn, nên tiềm ẩn rủi ro có thể bị sẩy chân ngã xuống đất gây nguy hiểm tới tính mạng.

“Tôi không biết lý do là gì mà người đàn ông lại hành động như vậy. Anh ấy nhảy qua từng mái hiên trước mắt chúng tôi”, đạo diễn Ljung chia sẻ trên Instagram.

Sau khi đoạn video gây bão mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi tại sao người đàn ông lại có thể thực hiện động tác nhảy ở một nơi nguy hiểm như vậy. Tòa nhà 23 tầng cũng là một trong những công trình nhà chọc trời cổ nhất ở New York và đã có 115 năm tuổi.

Một số người nhận định khả năng người đàn ông là bảo vệ. Nhưng nhiều người khác cho rằng đây là một người thích chơi môn parkour.

Parkour là một môn thể thao mạo hiểm theo kiểu thể thao vận động với những cú nhảy vượt chướng ngại vật. Điều đặc biệt là parkour không nhảy theo kiểu bình thường mà là nhảy ở một không gian và điều kiện vô cùng mạo hiểm như ở những vách của những tòa nhà cao tầng, nơi có chiều cao tương đối cao so với mặt đất. Gây chấn thương từ mức độ nhẹ đến nặng, và thậm chí tử vong là rủi ro thường gặp trong môn thể thao này.

Chỉ sau thời gian ngắn đoạn video "làm mưa làm gió" trên mạng, danh tính của nhân vật chính đã được hé lộ.

“Tên tôi là Joe Smizaski. Tôi là đạo diễn hành động và tôi đã nhảy qua mái nhà như vậy nhiều lần”, ông Smizaski chia sẻ.

Lý giải về lý do có hành động bị xem là coi thường tính mạng, ông Smizaski giải thích ông đang kiểm tra khả năng chống thấm trước khi gặp người giám sát để bàn về việc loại bỏ phần mái che.

Cũng theo vị đạo diễn chuyên trị cảnh hành động, ông đã nhảy múa như vậy trong video hàng chục lần và có có lúc mang cũng như không mang theo thiết bị bảo hộ. Hình ảnh trong video được đạo diễn phim Ljung vô tình quay lại là lúc ông Smizaski không mang theo thiết bị an toàn.

Theo ông Smizaski, nếu ông mang theo thiết bị bảo hộ và chạy nhảy như vậy, hành động này có thể còn gây nguy hiểm hơn, bởi ông có thể ngã xuống phía dưới bất cứ lúc nào.

Minh Thu (lược dịch)