Người dân chật vật lội bùn giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất Nghệ An

Trong hai tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 39-42 độ C, khiến cuộc sống người dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp.

Không những thế, hạn hán đã khiến nhà máy thủy điện lớn ở Nghệ An phải giảm công suất. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện của người dân rất lớn. Do vậy, ngành điện lực Nghệ An đã liên tục luân phiên cắt điện ở nhiều nơi.

Nước lòng hồ thủy điện xuống thấp chưa từng thấy

Trao đổi với VietNamNet, ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, dung tích hồ chứa Bản Vẽ hơn 1,8 tỷ m3, trong đó dung tích hữu ích từ cao trình 155m – 200m là 1,3 tỷ m3 nước.

“Hiện nay nước hồ đang ở mức 156,46m, thấp hơn 20m so với cùng kỳ, nghĩa là chỉ cao gần 2m so với mực nước chết” – ông Hùng nói.

Lòng hồ thủy điện xuống gần chạm mực nước chết. Ảnh: Linh Chi

Từ đầu năm đến nay do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ chứa Bản Vẽ rất thấp. Nhu cầu cấp nước dưới hạ du lại rất lớn, vì vậy ngay từ đầu năm để đảm bảo năng suất cho vụ Đông Xuân, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ thực hiện 3 đợt xả nước.

Vào giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn ha lúa vụ Đông Xuân bước vào thời kỳ trổ bông cần sử dụng một lượng nước lớn.

Lúc hồ chứa về mực nước chết 155m thì nhà máy thủy điện Bản Vẽ chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng về.

Theo quy định, chỉ trường hợp đặc biệt do phải đáp ứng an ninh năng lượng mới tiếp tục khai thác hồ dưới mực nước chết. Vì vậy, trong nửa cuối tháng 6 và hết mùa khô, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng cực đoan thì hạ lưu sông Cả sẽ xảy ra hiện tượng thiếu nước và nguy cơ không đáp ứng đủ điện lên hệ thống.

Nước trên thượng nguồn xuống thấp, chỉ còn bùn và cây chết. Ảnh: Lô Tuấn

“Càng về cuối mùa cạn khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhu cầu nước của hạ du tăng cao. Mùa nắng nóng đầu tháng 6 năm nay, mực nước thủy điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành nhà máy” – ông Hùng cho biết

Một trong những điều ông Hùng chia sẻ thêm là khi thiếu nước ở thượng nguồn thì nguy cơ nước biển xâm nhập vào sâu trong đất liền sẽ ngày càng cao. Nguy cơ này sẽ diễn ra vào trung tuần cuối tháng 6, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng gay gắt mà không có mưa ở thượng nguồn sông Cả.

Người dân lội bùn giữa lòng hồ

Để đi vào địa bàn “ốc đảo” xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương, Nghệ An), người dân, cán bộ chính quyền địa phương nơi đây đều phải đi thuyền từ phía trên thân đập thủy điện Bản Vẽ.

Đến nay, hạn hán kéo dài, khiến khiến lòng hồ Bản Vẽ bị trơ đáy, mọi người phải lội bùn, đi bộ hàng trăm mét mới đến được bến thuyền.

Hôm nay (10/6), trao đổi với VietNamNet, ông Lô Văn Tuấn – Bí thư xã Hữu Khuông cho biết, mực nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống thấp chưa từng thấy.

“Năm nay hạn hán, nắng nóng thời gian kéo dài khiến mực nước trong hồ xuống thấp. Mọi người ở trong xã hiện nay phải đi bộ giữa lòng hồ từ 500 đến 600m mới có thuyền. Cán bộ và nhân dân phải lội bùn giữa hồ hết sức vất vả”, ông Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông Tuấn, trong mấy ngày tới thủy điện Bản Vẽ sẽ hỗ trợ kinh phí để chính quyền địa phương làm đường, cầu tạm để người dân đỡ phải lội bùn khi vượt lòng hồ.

Hình ảnh người dân đi lại cực nhọc ở giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ:

Đi bộ ở vùng từng bị ngập nước

Nhiều cây bị ngập nước nhiều năm qua lộ thiên

Người dân lội bùn, di chuyển từ thuyền vào bờ hết sức khó khăn

Giúp nhau di chuyển

Nứt nẻ ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Di chuyển ra hay vào xã Hữu Khuông đều gặp khó khăn vào mùa khô hạn này

Mực nước xuống mà người dân hiếm khi gặp ở lòng hồ thủy điện lớn nhất Nghệ An

Nước phía dưới thân đập Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Linh Chi

Quốc Huy