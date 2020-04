Nghi phạm truy sát cả nhà em trai ở Hà Nội rất run sợ sau khi bị bắt icon

Thông tin với PV Infonet, Trưởng Công an xã Hồng Hà cho biết: “Sau khi bị cơ quan công an bắt giữ, Đông biết cháu và em trai mình đã tử vong nên rất run sợ. Cơ quan Công an huyện Đan Phượng đang hoàn tất hồ sơ và dẫn giải nghi phạm giết người này về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ”.