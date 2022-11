Nghi bị 'cướp' người yêu, nam thanh niên ném đá vỡ đầu người khác

Ngày 29/11, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an thị xã Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Quân (SN 2004, trú xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lê Văn Quân tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 0h30’ ngày 14/10, anh M.Đ.C (SN 1985, trú xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn) đang điều khiển xe máy đi trên đường TĐ 513 đến khu vực thuộc phường Hải Thượng thì bị một thanh niên lạ mặt dùng đá ném bị thương vùng đầu khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Qua điều trị, kiểm tra, xác định anh C bị tổn hại 39% sức khỏe.

Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ và xác định chính Quân là thủ phạm gây ra vụ việc trên nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do ghen tuông và nghi ngờ anh C đã “cướp” người yêu của mình nên đã đứng chờ anh C ngoài đường và dùng đá ném vào đầu anh để thỏa mãn sự ghen tuông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trần Nghị