Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup

Cụ thể, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để phòng chống, làm giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Ngân hàng cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung cấp dịch vụ cần đưa ra những khuyến cáo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử…

Tang vật do Công an thu giữ trong một vụ cá độ.

Liên tiếp trong những ngày diễn ra World Cup 2022, cơ quan công an đã triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá. Trước đó có đường dây lượng giao dịch quy môn lớn lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TP HCM, Đồng Nai... triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỉ đồng. Qua theo dõi, ngày 21 và 22/11, trinh sát C02 phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét 14 địa điểm nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn với hình thức cá độ bóng đá. Công an đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật.

Đường dây cá độ bóng đá này hoạt động khắp các tỉnh, thành, trực tiếp giao nhiều tài khoản cá cược cho các đại lý cấp dưới và khách đánh bạc. Tiền thắng thua được các đối tượng giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Mới đây nhất, ngày 30/11, Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hơn 100 tỷ đồng, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan.

Ngày 29/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong đợt thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền cá độ lên đến 30 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 15/11/2022 Quốc hội cũng đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đàng, Nhà nước đối với công tác Phòng, chống rửa tiền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Tại khoản 1 Điều 26 của luật quy định về việc thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ. Theo đó, các dấu hiệu đáng ngờ bao gồm dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và dấu hiệu đáng ngờ theo các lĩnh vực cụ thể.

Liên quan đến nội dung về đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, đây là quy định mới và cần thiết trong bối cảnh các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi, đồng thời phù hợp với khuyến nghị của FATF.