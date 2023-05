Ngân hàng nào cắt giảm nhân sự mạnh nhất?

Theo thống kê của VietNamNet tại thời điểm 31/3, có khoảng 286.000 nhân sự đang làm việc tại 34 ngân hàng thương mại trong nước.

Ngoại trừ 6 ngân hàng chưa/không công bố báo cáo tài chính quý I/2023 (Agribank, DongA Bank, SCB, OceanBank, GPBank, CBBank), 28 ngân hàng thương mại cổ phần đang tạo công ăn việc làm cho 231.417 người.

Trong đó, BIDV là ngân hàng có số lượng nhân sự lớn nhất, với 25.467 người. Đứng thứ hai là VietinBank với 22.709 người, tiếp theo là Vietcombank (22.152 người).

Trong nhóm Big4 còn có Agribank, ngân hàng này “vô địch” về số lượng nhân viên với hơn 38.000 người, tại thời điểm cuối năm 2022.

Nhóm các ngân hàng thương mại còn lại, những nhà băng có trên 10.000 nhân sự tại thời điểm 31/3 gồm: Sacombank (17.365 người), VPBank (12.850 người), ACB (12.669 người), LienVietPostBank (12.282 người), Techcombank (11.327 người), và MB (10.048 người).

Biến động nhân sự ngành ngân hàng. (Ảnh: Hoàng Hà).

Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô nhỏ với lượng nhân sự chỉ tương đương số lẻ của các "anh lớn" gồm: Saigonbank (1.371 người), BaoViet Bank (1.439 người), VietA Bank (1.495 người), và PG Bank (1.678 người).

So với thời điểm cuối năm 2022, nhân sự không có biến động đáng kể khi tổng lượng nhân viên tại 28 ngân hàng này chỉ tăng 432 người.

Trong đó, Vietcombank là ngân hàng tăng nhiều nhất về số lượng nhân viên, 287 người so với cuối năm 2022. Điều này phù hợp với việc ngân hàng vừa có tuyển dụng quy mô lớn trên toàn hệ thống trong quý I.

Các ngân hàng NamA Bank, HDBank, và Eximbank đều tăng hơn 200 người trong quý vừa qua.

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TẠI 28 NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TẠI NGÀY 31/3/2023 STT NGÂN HÀNG SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN 1 BIDV 25.467 2 VIETINBANK 22.709 3 VIETCOMBANK 22.152 4 SACOMBANK 17.365 5 VPBANK 12.850 6 ACB 12.669 7 LIENVIETPOSTBANK 12.282 8 TECHCOMBANK 11.327 9 MB 10.048 10 VIB 9.820 11 HDBANK 8.886 12 TPBANK 8.588 13 MSB 6.226 14 OCB 6.161 15 EXIMBANK 5.764 16 SHB 5.410 17 SEABANK 5.109 18 NAM A BANK 4.848 19 ABBANK 3.866 20 KIENLONGBANK 3.435 21 BAC A BANK 3.234 22 VIETCAPITAL BANK 2.568 23 VIETBANK 2.530 24 NCB 2.120 25 PG BANK 1.678 26 VIET A BANK 1.495 27 BAOVIET BANK 1.439 28 SAIGONBANK 1.371 TỔNG CỘNG: 231.417 người

Ở chiều ngược lại, có 11 trong tổng số 28 ngân hàng niêm yết ghi nhận sự sụt giảm về số lượng nhân sự trong quý I, bao gồm: BIDV (giảm 264 người), Techcombank (218 người), VietinBank (170 người), VPBank (167 người), VIB (150 người), TPBank (98 người), ABBank (58 người), SeABank (49 người), PG Bank (22 người), KienLong Bank (20 người), và Sacombank (13 người).

So với quy mô hàng chục nghìn nhân sự, việc tăng hay giảm một vài trăm người trong một quý ở ngân hàng cũng là điều bình thường. Hơn nữa, số lượng nhân sự được so sánh tại mốc thời gian 31/3 so với 31/12/2022.

Đáng chú ý, hầu hết các ngân hàng đều tăng mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên trong quý I vừa qua. Trong đó, mức chi lớn nhất trong số 28 ngân hàng niêm yết gồm: Vietcombank (2.570 tỷ đồng), VietinBank (2.140 tỷ đồng), BIDV (2.000 tỷ đồng), Sacombank (1.700 tỷ đồng), Techcombank (1.600 tỷ đồng), MB (1.200 tỷ đồng), VPBank (1.170 tỷ đồng), VIB (971 tỷ đồng), TPBank (890 tỷ đồng), HDBank (750 tỷ đồng),…

Theo dự báo của Navigos Group, nhu cầu nhân lực ngành tài chính ngân hàng tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Vì thế, bức tranh toàn cảnh ngành thu hút đông đảo sự quan tâm của lực lượng lao động trẻ.

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu nhân lực cấp cao cho ngành tài chính ngân hàng giai đoạn 2020-2025 được dự báo tăng 20% mỗi năm. Riêng tại các thành phố lớn như TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này chiếm tỷ trọng 5% (khoảng 15.000 lao động) trong tổng số việc làm cần tuyển hàng năm.

6 ngân hàng không thuộc nhóm 28 ngân hàng TMCP nói trên đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 55.000 người. Riêng Agribank có khoảng 38.000 người lao động, SCB 8.000 người, DongA Bank 4.000 người, OceanBank 2.000 người, GPBank và CBBank mỗi ngân hàng có khoảng 1.300 lao động.

Tuân Nguyễn