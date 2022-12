Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin, hiện đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 20/12/2022 tại đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Hiện trường vụ TNGT ở Đại lộ Thăng Long khiến 1 người tử vong.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định, khoảng 1h45’ ngày 20/12/2022, anh Nguyễn Ngọc Đức (SN 1999, HKTT: Phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đen đỏ BKS 30Z2 - 1906 tham gia giao thông đi trên đường gom Đại lộ Thăng Long chiều từ Khuất Duy Tiến đi Hoài Đức. Khi đi qua hầm chui đường sắt Tây Mỗ khoảng 500m thì xảy ra tai nạn giao thông.

Hậu quả, anh Đức bị thương tích nặng rồi tử vong, xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị ai biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm qua cán bộ Nguyễn Ngọc Lâm - Đội Điều tra tổng hợp, số điện thoại: 0967.269898.

Bắt 'ông già Noel' đi xe máy không biển số, bốc đầu ở Thái Nguyên

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ ngày 18.12, Lý Minh Chiến (18 tuổi, trú huyện Phú Lương, Thái Nguyên) rủ Nguyễn Thanh Tùng (19 tuổi, trú huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đi bốc đầu xe máy trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (huyện Phú Lương, Thái Nguyên).

Nguyễn Thanh Tùng mặc trang phục ông già Noel, bốc đầu xe máy.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tùng mặc quần áo giống ông già Noel, điều khiển xe mô tô không có biển kiểm soát, thực hiện hành vi bốc đầu xe, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Đạt (17 tuổi, trú TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội “gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 bộ luật Hình sự.

Công an huyện Phú Lương đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thanh Tùng.

Trước đó, 14 giờ ngày 1/12, Đạt đã cùng một nhóm nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện bằng một bánh, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an huyện Phú Lương đang phối hợp điều tra làm rõ thêm một số đối tượng liên quan.