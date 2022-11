Báo cáo của CDC Hà Nội, từ ngày 4 đến 11/11, Thành phố đã ghi nhận 1.343 ca mắc SXH, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số quận, huyện có số mắc cao như: Đống Đa (120 ca), Thanh Oai (98 ca), Phú Xuyên (95 ca), Hoàng Mai (94 ca). Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 12.059 ca mắc SXH (tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021), trong đó có 12 ca tử vong (trong khi năm 2021 không có ca tử vong do SXH). Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 545/579 xã, phường, thị trấn. Đáng lưu ý, chỉ trong một tuần, Hà Nội đã ghi nhận thêm 83 ổ dịch SXH mới tại 12 quận, huyện, trong đó, nơi có nhiều ổ dịch nhất là quận Hoàng Mai với 24 ổ dịch, tiếp đến là Đống Đa có 12 ổ dịch, Hà Đông (9 ổ dịch), Thanh Oai (8 ổ dịch), Thanh Trì (7 ổ dịch)… Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến ngày 11/11, trên địa bàn TP Hà Nội đã ghi nhận 994 ổ dịch tại 30/30 quận, huyện, thị xã.