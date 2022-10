Kịp thời cứu ngư dân trên thuyền thúng hỏng máy, lênh đênh ở cửa biển

Theo đó, sáng 31/10, tại vị trí cách Đông Nam phao số 0 (khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) khoảng 1,5 hải lý, ngư dân Nguyễn Hữu T. (SN 1974, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) trong quá trình dùng thuyền thúng đi đánh bắt cá thì không may gặp gió to đột ngột, thuyền bị hỏng máy, nguy cơ mất an toàn nên đã phát tín hiệu cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng trực xuồng cảnh sát biển 608 của Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò – Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhanh chóng tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Ngư dân gặp nạn nhanh chóng được đưa lên xuồng 608 để chăm sóc, kiểm tra sức khoẻ, hỗ trợ y tế và đưa vào bờ an toàn.

Ngay sau khi cập cảng, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục theo quy định để bàn giao ngư dân về với gia đình.

Bảo Trâm