Tụt hứng vì mỗi lần 'yêu' vợ lại hỏi sốc óc 'tình cũ có ngủ chung không?'

Thấy dấu hiệu bất thường, thanh niên đi bác sĩ bất ngờ khi thủ phạm là tần suất 'yêu' quá dày Theo BS Hà Ngọc Mạnh – trưởng khoa Nam học, BV Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, tinh trùng loãng do nhiều nguyên nhân và các thói quen hàng ngày cũng có thể khiến tinh dịch loãng.

Cầu cứu tới bác sĩ nam khoa, anh Nguyễn Văn C. 29 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội than thở dù vẫn ở tuổi sung sức nhất nhưng chuyện chăn gối của anh tưởng chừng đã về già.

Vợ chồng anh kết hôn 4 năm nay, đã có cô con gái 3 tuổi thường ở với ông bà nội nên trong nhà thường chỉ có 2 vợ chồng. Lẽ ra chuyện vợ chồng son phải vui vẻ, chuyện ấy phải thăng hoa thì anh C. chỉ rơi vào bế tắc.

Mỗi lần gần gũi vợ, vợ anh lại ghen tuông hỏi về quá khứ của chồng nào là em là người thứ mấy, ngày xưa anh yêu cái H. anh có quan hệ không… đủ các thứ chuyện vợ anh moi từ quá khứ ra để chì chiết chồng trên giường ngủ. Mỗi lần nghe vợ nói như thế, anh C. rất mệt mỏi và tụt hứng không muốn làm gì.

Hơn 1 năm nay, anh thấy tần suất sinh lý của mình giảm hẳn. Ở tuổi của anh một tuần chỉ quan hệ vợ chồng 1 lần, không có cũng chẳng thấy bứt rứt. Anh C. nghĩ nếu cứ kéo dài như vậy chăc anh rơi vào tình trạng yếu sinh lý.

Anh C. đã liên hệ bác sĩ nam khoa cầu cứu. Chỉ qua tư vấn nghe câu chuyện anh C. kể về chuyện phòng the của gia đình ngay cả bản thân anh C. nhận ra nguyên nhân khiến chuyện ấy bi đát không phải do khả năng sinh lý của anh yếu kém mà vấn đề nằm ở vợ nói nhiều khi “yêu”.

“Bình thường cô ấy ít khi ghen, cũng không tò mò hỏi nhiều về quá khứ của chồng với những cô người yêu cũ nhưng cứ mỗi lần 'lâm trận' là cô ấy hỏi rất nhiều” – anh C. than thở.

Tụt hứng vì mỗi lần “yêu” vợ lại càm ràm, nói nhiều. Ảnh minh họa

Thạc sĩ, BS Hà Ngọc Mạnh – chuyên khoa Nam học, cho biết rất nhiều nam giới gọi điện hoặc đến trực tiếp cầu cứu bác sĩ về chuyện giống của anh C.

Trường hợp của anh C. bác sĩ sẽ tư vấn cho cả hai vợ chồng biết thế nào là ngôn ngữ khi yêu, đó không phải là càm ràm về quá khứ, cũng không phải là chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không phải là chuyện kỹ năng yêu của người này, người kia.

Bác sĩ Mạnh cho biết có trường hợp ông Bạch ở Hoàng Mai, Hà Nội, 50 tuổi, cũng đến cầu cứu bác sĩ vì vợ suốt ngày chì chiết chồng rồi cả trong phòng ngủ cũng lôi kinh tế nhà người này, người kia ra so sánh. Có lẽ vì thế mà ông Bạch mất hoàn toàn cảm xúc trong chính căn phòng ngủ của vợ chồng mình nhưng với người phụ nữ khác ông vẫn có cảm xúc.

Có những nam giới đến than thở mỗi lần âu yếm vợ nói quá nhiều. Có những bệnh nhân U40 khi yêu rất khổ tâm vì vợ lôi ra than thở chuyện cơm áo gạo tiền thì họ không thể tập trung được nữa, không còn cảm xúc.

Vì vậy, BS Mạnh cho biết trong phòng ngủ cũng cần phải làm thế nào cho phù hợp.

Khi quan hệ tình dục nếu cứ im lặng làm cho xong thì rất tệ, đó là hoạt động tình dục nhàm chán. Trong khi yêu vẫn cần những âm thanh để chuyện ấy thăng hoa hơn. Tuy nhiên, âm thanh như thế nào cũng phải có hoàn cảnh để nói.

Vì vậy, ngôn ngữ lúc yêu cũng phải nói đúng thời điểm. Vợ có thể có tâm sự, sẻ chia giúp chồng có khoái cảm nhiều hơn, hưng phấn hơn thay vì lôi chuyện chi tiêu tiền nong, bới lại quá khứ của chồng.

Quan hệ tình dục để thăng hoa vẫn cần phải có sự trao đổi của hai bên, chia sẻ những điều mình muốn và không muốn. Nếu chồng cứ im lặng thì vợ cũng không biết như thế nào và ngược lại. Nếu hai vợ chồng có sự hiểu nhau, chia sẻ suy nghĩa, sở thích của bản thân thì cuộc yêu sẽ không còn nhàm chán.

Hoạt động tình dục là hoạt động để xả stress vì vậy việc chia sẻ để đạt cực khoái rất quan trọng. Đây cũng là hoạt động kéo dài cần phải tìm hiểu đối phương để có tiến bộ về sau, từ đó nâng cao tình cảm đôi bên – BS Mạnh nói.

