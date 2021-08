Nhiều bệnh nhi ở Nghệ An bị ong đốt hàng trăm vết nguy kịch

Hàng trăm vết ong đốt trên người

Đang chăm con tại bệnh viện, anh Bùi Thanh Tuấn (trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng vì cách đây khoảng gần 1 tuần, con trai anh là cháu B.M.T (6 tuổi) bị đàn ong vò vẽ tấn công đến hơn 90 vết trên cơ thể.

Anh Tuấn cho hay, khi bé T. cùng một người bạn lên khu vực đồi phía gần nhà để chơi không may bị đàn ong vò vẽ đốt, cháu T. nhỏ hơn không chạy được nên bị đàn ong tấn công với hơn 90 vết đốt, còn người bạn đi cùng thì nhanh chân chạy thoát.

Cháu T. được đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng rất nặng như bị suy đa tạng, suy thận và viêm phổi.

“Những ngày điều trị, do nguồn máu khan hiếm phải nhờ sự hiến máu kịp thời của các tình nguyện viên để lọc máu nên cháu mới qua cơn nguy kịch. Hiện cháu vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện”, anh Tuấn cho hay.

Không riêng gì cháu B.M.T, thời gian qua, rất nhiều trẻ nhỏ ở Nghệ An bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào ngày 5/8, 3 cháu bé N.T.B.Y (11 tuổi), N.V.T. (5 tuổi) và N.T.K.N. (3 tuổi), đều trú ở huyện Yên Thành. Trong khi chơi trong vườn cả 3 cháu không may bị đàn ong đốt. Cả 3 cháu đều phải đưa vào viện cấp cứu.

Trong 3 bé thì bé K.N. là nhỏ tuổi nhất, sức khỏe yếu, và bị ong tấn công nhiều nhất nên tình trạng sứ khỏe hiện đang rất nguy kịch, phải áp dụng lọc máu liên tục. Còn 2 anh, chị của bé rất may đã sớm bình phục.

Tương tự, trường hợp cháu H.Y.N. (18 tháng tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn) cũng vậy. Khi đang chơi sau hồi nhà thì không may bị ong đốt 150 vết. Khi bệnh viện tiếp nhận, cháu H.Y.N. trong tình trạng rất nguy kịch, khắp cơ thể có trên 150 nốt sưng phù, tập trung nhiều nhất ở vùng đầu mặt (khoảng 100 nốt), đi kèm khó thở, tím tái. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy bị suy đa cơ quan, chức năng gan và thận suy giảm.

Chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ mức độ nặng, biến chứng rối loạn đông máu, các bác sĩ tích cực điều trị theo phác đồ sốc phản vệ phối hợp lọc máu liên tục. Trải qua 8 ngày lọc máu liên tục, bệnh nhân thường xuyên bị báo động tình trạng tử vong cao, nhưng rất may mắn, dần dần, bé Y.N. đã đáp ứng phác đồ điều trị, dần hồi tỉnh, các chỉ số cơ thể đã trở lại bình thường.

Nhiều bệnh nhi bị rất nặng đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với PV Infonet, Bác sĩ CKI. Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Sản nhi Nghệ An) cho biết, gần 1 tháng qua, bệnh viện liên tục tiếp nhận và cấp cứu gần 10 trẻ nhỏ bị ong đốt, trong đó có những bệnh nhi nguy kịch, sốc phản vệ biến chứng suy đa tạng. Các bác sĩ của khoa đã nỗ lực cấp cứu, lọc máu liên tục, nhờ đó nhiều bệnh nhi bị rất nặng đã qua cơn nguy kịch và hồi phục.

“Nhiều bệnh nhi sau nhiều ngày điều trị đã khỏi và được xuất viện về nhà. Hiện tại khoa đang điều trị tích cực cho cháu B.M.T (6 tuổi, trú ở huyện Nghĩa Đàn) trước đó nhập viện do bị ong đốt rất nhiều vết”, bác sĩ Mạnh cho biết thêm.

Cũng theo bác sĩ Mạnh, các trường hợp cấp cứu do bị ong đốt trong thời gian qua, đa phần người nhà không để ý nên không biết tổ ong có ngay trong vườn nhà từ lúc nào, do đó không có sự phòng bị cho các trẻ nhỏ.

Vì vậy, để chủ động phòng tránh, theo bác sĩ Mạnh các bậc phụ huynh không nên để cây cối mọc rậm rạp xung quanh nhà khiến ong dễ đến làm tổ, thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh nhà để phòng ngừa ong đến làm tổ.

Ong đốt là một tai nạn thường hay gặp ở trẻ em do hành động đùa giỡn, hiếu động, và chưa ý thức được sự nguy hiểm khi vô tình động đến tổ ong. Có một số trường hợp bị ong đốt với nhiều vết chích trên cơ thể đã gây nên tình trạng rất nguy kịch, có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ.

Khi bị ong đốt, bệnh nhân cần được sơ cứu, xử trí ban đầu và theo dõi y tế ngay lập tức bởi các phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, ngộ độc nọc ong có thể xuất hiện nhanh chóng. Sau đó phải đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Hai cán bộ công an hiến máu kịp thời, cứu cháu bé bị ong đốt nguy kịch

Cán bộ Công an Nghệ An hiến máu kịp thời cấp cứu bệnh nhi B.M.T.

Ngày 18/8, nhận được thông tin bệnh nhi B.M.T (6 tuổi, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) đang cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị ong vò vẽ đốt hơn 90 nốt quanh người, độc tố đi vào nội tạng, cần truyền gấp nhóm máu O để chữa trị.Nhận được thông tin, chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự đã báo cáo Ban chủ nhiệm “Ngân hàng máu sống”, Công an tỉnh Nghệ An, đồng thời thông tin cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.Sau khi biết mình có cùng nhóm máu với cháu B.M.T., Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng và Đại uý Hồ Bá Nhật, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An để hiến tặng 2 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.