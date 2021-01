Tiêm filler nâng mũi làm đẹp, thiếu nữ ở Bắc Ninh bị mù, hoảng loạn

Gia tăng tai biến làm đẹp đón Tết, bác sĩ chỉ cách làm đẹp an toàn Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2021, đây cũng là thời kỳ cao điểm chị em đua nhau đi làm đẹp với mong muốn có khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn để du xuân.

Mùi mắt sau tiêm filler

Theo người nhà, bệnh nhân được bạn thân là nhân viên spa tiêm filler nâng mũi làm đẹp đón Tết vào tối 24/1/2021. Vừa đưa kim tiêm filler vào mũi, bệnh nhân cảm thấy choáng váng, đau đầu, mờ mắt trái, toàn thân nóng ran rồi chuyển sang rét run.

Thấy hiện tượng lạ, bạn của của H. liên hệ "thầy dạy tiêm filler" để được hướng dẫn mua và tiêm thuốc giải. Mặc dù nỗ lực giải filler nhưng không thấy có hiệu quả, H được chuyển đến 1 bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện này bác sĩ cũng không xử lý được. Bệnh nhân H. tiếp tục được đưa đến Bệnh viện Mắt TƯ và chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật và Tạo hình Hàm mặt Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn, da mũi, mi mắt trái nhợt, lạnh kèm các chấm tím đen nhỏ. Mắt trái không còn nhìn thấy gì chỉ duy nhất phân biệt được sáng tối, sụp mi trái toàn bộ, các cơ vận động nhãn cầu tê liệt hoàn toàn.

Bệnh nhân ngay lập tức đã được các bác sĩ triển khai cấp cứu tối khẩn cấp đa chuyên khoa, hồi sức tích cực, giảm áp lực nội sọ, oxy liều cao, thuốc giãn mạch, xét nghiệm toàn bộ tình trạng sức khỏe toàn thân.

Bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ tiêm thuốc giải tại chỗ theo đường đi của các nhánh động mạch mắt.

PGS Hà khám cho bệnh nhân.

Các bác sĩ liên chuyên khoa phối hợp giải cứu cho bệnh nhân.

TS.BS Lê Thanh Dũng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Với kinh nghiệm xử lý trường hợp tai biến sau tiêm chất làm đầy filler, ngay khi nhận được thông báo về ca bệnh, hệ thống cấp cứu được kích hoạt, sự phối hợp đồng bộ giữa các bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, điện quang can thiệp và hồi sức nội thần kinh để tiến hành cứu chữa người bệnh. Sau xác định vị trí động mạch mắt bị tắc, các bác sĩ đã truyền trực tiếp các thuốc giải filler vào động mạch.

Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết và đề phòng biến chứng tắc mạch do huyết khối, thời gian can thiệp kéo dài 6 giờ. Ngay sau điều trị thị lực bệnh nhân đã được cải thiện, chụp kiểm tra mạch máu có kết quả tái thông mạch máu.

Sau hơn 6h cấp cứu tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Các nhánh mạch thông trở lại và đã bắt đầu đưa máu đến các tổ chức quanh nhãn cầu. Các dấu hiệu hoại tử cơ và da giảm đi, dấu hiệu liệt cơ cũng cải thiện một phần, thị lực có cải thiện nhưng không được nhiều, từ chỗ chỉ phân biệt được sáng tối đến chỗ thấy mờ mờ bóng bàn tay. Bệnh nhân còn cần phải theo dõi sát trong nhiều tuần sau.

'Bẫy' làm đẹp giá rẻ cuối năm Gần Tết, nhu cầu làm đẹp của mọi người gia tăng, đây cũng là thời điểm các trung tâm chăm sóc sắc đẹp đẩy mạnh quảng cáo với đủ gói làm đẹp để khách hàng có gương mặt rạng ngời đón Tết.

Tiêm filler làm đẹp tràn lan

PGS Hà cho biết thêm, tiêm filler được sử dụng trong thẩm mỹ phổ biến nhưng không phải ai tiêm cũng được. Hiện tượng các spa nở rộ dịch vụ tiêm này hết sức nguy hiểm. Nếu người tiêm filler không phải là bác sĩ chuyên khoa, không có kiến thức về tạo hình thẩm mỹ có thể tiêm chất làm đầy vào nhánh mạch máu quanh ổ mắt, nguy cơ tai biến rất cao.

Thuốc sẽ theo mạch máu đi vào não, nếu tắc mạch não gây đột quỵ nguy hiểm đến tính mạng còn nếu tắc động mạch mắt nhất là động mạch trung tâm võng mạc thì sẽ gây mù mắt. Diện tích da xung quanh phần cấp máu của các nhánh mạch quanh ổ mắt cũng sẽ vì thế mà hoại tử gây biến dạng khuôn mặt.

PGS Hà cũng khuyến cáo những tháng cuối năm, tại đây cấp cứu rất nhiều các ca tai biến tiêm filler. Số lượng tăng đột biến, gần như tuần nào cũng tiếp nhận một vài ca.

Để đối phó với tình trạng tiêm tràn lan như hiện nay, PGS Hà cho biết hiện, Bệnh viện Việt Đức phối hợp cùng với Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương thống nhất thành lập một đội ứng cứu khẩn cấp các tai biến do tiêm filler.

Với những bệnh nhân không may xảy ra tai biến do tiêm filler sẽ được các chuyên gia tư vấn, chuyển về Bệnh viện Việt Đức càng nhanh càng tốt. Trong lúc đó nhờ hệ thống liên lạc từ xa các bác sĩ chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cấp cứu, máy móc và phòng mổ để có thể can thiệp trong thời gian sớm nhất đem lại kết quả tối đa về chức năng, thị lực và thẩm mỹ cho các bệnh nhân này.

Khánh Chi