Ăn vặt có phải là thủ phạm khiến chị em béo mãi không gầy?

Chỉ cần lướt quanh một vài hội nhóm bán đồ ăn vặt thì các tín đồ của ăn quà vặt tha hồ lựa chọn các loại thực phẩm khác nhau để ăn. Ví dụ từ chè tới các loại bánh, các loại hoa quả cho đến trà sữa, nước trái cây…

Chị Hoàng Thị My (Hà Đông, Hà Nội) cho biết tiệm ăn vặt online của chị chủ yếu ship hàng cho các chị em là dân công sở. Chị My bán đủ các sản phẩm từ hoa quả dầm tới các loại chè, các loại bánh ngọt, các đồ uống như trà sữa, nước trà thái, nước ép trái cây. Hầu như ngày nào chị My cũng bán được khoảng 200 đơn hàng.

Chị Nguyễn Vũ Phương Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở chị là tín đồ của ăn vặt, nếu đến 2h chiều không có gì ăn chị thấy buồn miệng và lại phải đi kiếm gì đó ăn. Một phần do cơm ở căng tin không hợp nên bị đói, một phần cũng là vì thói quen thích ăn vặt. Chị Lan lại nghiện các loại đồ ăn như bánh ngọt, trà sữa. Ngày nào không ăn thì chị thấy đầu óc không tập trung được nên lại oder về ăn. Vì vậy, cân nặng của chị Lan cũng “phản chủ” hầu như lúc nào cũng ở mức 60 kg.

Chị Lan kể ở văn phòng của chị hầu như ai cũng ăn vặt. Khi túi hạt dưa, hướng dương, khi túi hoa quả dầm đường ớt, khi lại hộp bánh quy, hoa quả mua lên thậm chí oder các loại chè, bánh… Không riêng gì phụ nữ ăn mà cả nam nhân viên cũng ăn mới làm việc được.

TS. BS Nguyễn Trọng Hưng – Trưởng khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết ăn vặt cũng có nhiều lợi ích. Ngoài việc giúp cho tinh thần tỉnh táo, thoải mái, những loại quà vặt như hạt dưa, lạc (đậu phộng), đậu răng ngựa, hạnh đào, hạt dẻ, củ ấu lại rất có lợi... vốn giàu protein và nhiều loại axit không no, axit béo, các loại vitamin A, B1, B2, C, muối vô cơ, canxi, sắt, phốt pho... đều là những dưỡng chất mà cơ thể chúng ta hay thiếu. Cho nên ăn một chút thức ăn này với lượng vừa phải có thể hữu ích cho cơ thể.

Ở người trẻ, hệ tiêu hoá đang hoạt động tốt thì đôi khi 3 bữa ăn sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể. Vì thế ăn thêm một chút ít quà vặt để bổ sung thêm dinh dưỡng là hợp lý. Tuy nhiên, TS.BS Hưng cho biết cần phải có chọn lọc khi ăn.

Đa phần đồ ăn vặt hiện nay đều là thực phẩm cao năng lượng. Có rất nhiều thứ như trà sữa, chè, bánh ngọt, các loại xiên thịt nướng, nem rán, khoai tây lắc, khoai lang lắc nếu người ăn không chọn các thực phẩm lành mạnh thì ăn vào lại thành hại cho cơ thể.

Ăn quá nhiều thực phẩm ăn vặt có thể khiến đồ ăn vặt chiếm lĩnh phần lớn dạ dày và thời gian trong ngày của bạn.

Việc ăn vặt nếu không tiết chế sẽ gây ra nhiều nguy cơ như béo phì, tim mạch, mỡ máu, thậm chí là cả ung thư.

Thực tế, TS. BS Hưng cho biết có nhiều chị em là dân văn phòng muốn giảm béo thay vào ăn cơm bữa chính lại ăn vặt vô tội vạ khiến bữa chính, bữa phụ của họ sẽ bị đảo lộn. Dạ dày và đường ruột sẽ rơi vào trạng thái hoạt động liên tục, lâu dài có thể gặp các vấn đề như rối loạn tiêu hoá và các bệnh dạ dày, bệnh đường ruột… trong khi đó mục tiêu giảm béo mãi không thành công, chị em rơi vào cảnh ăn mãi vẫn không gày.

Để việc ăn vặt bảo đảm sự lành mạnh, cần thực hiện các yêu cầu cần thiết về số lượng đồ ăn, tần suất ăn, số bữa ăn, đồ ăn phù hợp. Số lượng đồ ăn tốt nhất là nên ăn loại đồ ăn nhẹ với lượng phù hợp để cung cấp khoảng 200 calo và ít nhất 10g protein để giúp tạo nên cảm giác no bụng cho đến bữa ăn chính tiếp theo.

Tần suất ăn với số lượng đồ ăn nhẹ phù hợp cần thay đổi căn cứ trên mức độ hoạt động và kích cỡ của bữa ăn, nếu sinh hoạt hay làm việc năng động có thể dùng 2 bữa ăn vặt mỗi ngày, trái lại người ít vận động có thể dùng chỉ một bữa ăn vặt hoặc thậm chí không ăn vặt.

Khi mua đồ ăn vặt tốt nhất nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế thực phẩm đóng gói sẵn. Một số người có thể chọn các loại thực phẩm ăn vặt do chính mình chế biến được là tốt nhất.

Ngoài ra, cần định kỳ hoặc khi có nhu cầu tăng cân, giảm cân an toàn nên đến các cơ sở y tế uy tín như Viện Dinh dưỡng Quốc gia để nhận được những lời khuyên phù hợp nhất từ các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng.

