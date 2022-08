Lần đầu quan hệ không bảo vệ, nhiều bạn trẻ 'ngậm đắng' về sau

50% người vị thành niên từng quan hệ tình dục trong lần đầu tiên không áp dụng biện pháp bảo vệ. Điều này gây rất nhiều hệ luỵ.

Quên không mặc “áo mưa”

Ngày càng nhiều các bạn trẻ chọn cách sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng cũng không ít cặp đã có thai ngoài ý muốn buộc phải bỏ.

Thậm chí, số ca trẻ vị thành niên phá thai do không có kiến thức về tình dục an toàn cũng ngày một gia tăng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý.

Theo thống kê, hàng năm có tới 1/3 trường hợp mang thai trên thế giới là mang thai ngoài ý muốn; 36% người ở độ tuổi vị thành niên cho biết có quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Trong khi đó, phần lớn tỷ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục rơi vào độ tuổi dưới 25.

Ở Việt Nam, thống kê của Tổng cục DS-KHHGĐ cũng cho thấy trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 250-300 ngàn ca nạo phá thai được báo cáo chính thức.

Mặc dù tỷ lệ phá thai ở Việt Nam trong 10 năm trở lại đây có xu hướng giảm, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục trước hôn nhân và tỉ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu gia tăng.

Nạo phá thai ngoài ý muốn đã để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho giới trẻ, ảnh hưởng đến cuộc sống, tương lai sau này. Có đến 50% người vị thành niên từng quan hệ tình dục trong lần đầu tiên không áp dụng biện pháp bảo vệ, việc quan hệ tình dục sớm, tình dục không an toàn dẫn đến tình trạng mang thai và nạo phá thai ở tuổi vị thành niên ngày càng tăng.

Trong khi đó, theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, 20-30% các ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn và 60 - 70% là sinh viên, học sinh, chủ yếu ở độ tuổi 15 – 19 tuổi.

Theo PGS.TS. Lưu Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Y học Sinh sản Giới tính Việt Nam, tình trạng phá thai ở Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Tình trạng phá thai tuổi vị thành niên vẫn đang là vấn đề đáng báo động ở nước ta.

Nguyên nhân chính là do các em gái tuổi vị thành niên chưa được gia đình và nhà trường trang bị kiến thức về giới tính và các biện pháp tránh thai.

Bên cạnh đó, rất nhiều người trong giới trẻ hiện nay đang bị cuốn hút bởi lối sống thực dụng, tự do thỏa mãn tình dục… Cho đến khi thai quá lớn mới phát hiện ra và tìm đến cơ sở y tế để “giải quyết”.

PGS.TS. Lưu Thị Hồng cho biết, mặc dù ngày nay có nhiều phương pháp an toàn như phá thai nội khoa (bằng thuốc), phá thai ngoại khoa (hút thai)… nhưng biến chứng trong khi thực hiện thủ thuật có thể để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe và tâm lý...

Một trong những tác hại nghiêm trọng của việc phá thai là dẫn đến vô sinh, khoảng 20% ca điều trị vô sinh có tiền sử phá thai. Nguyên nhân dẫn đến vô sinh có thể đến từ nhiều hình thức phá thai không an toàn khác nhau.

Các em còn quá trẻ chưa ý thức và lo sợ nên có thể không sử dụng thuốc kháng sinh hoặc không biết cách giữ vệ sinh sau phá thai.

Nhiều trường hợp vô sinh do tự ý phá thai bằng thuốc Đông y hay các loại thảo dược dân gian một cách sai lầm.

Phổ biến hơn cả là các hình thức phá thai tại các cơ sở phá thai tư nhân không đủ điều kiện vệ sinh, vô khuẩn hoặc phá thai không hợp pháp, không đảm bảo an toàn dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như chảy máu, viêm nhiễm, sót rau, tổn thương tử cung, thậm chí có thể gây tử vong.

Nhiều em sau đó đã không thể làm mẹ do dính buồng tử cung hoặc gặp những sang chấn tâm lý suốt cuộc đời.

Dính buồng tử cung, nỗi ám ảnh của những người vợ trẻ khát con

Có nhiều năm gắn bó với công tác chữa trị vô sinh cho chị em phụ nữ, ThS.BS Trịnh Thị Thúy – Chuyên khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, dính buồng tử cung là tổn thương thường gặp ở các chị em đang trong độ tuổi sinh sản.

Hiện tượng này xảy ra khi niêm mạc buồng tử cung bị mất đi khiến lớp dưới niêm mạc ở hai bên thành tử cung lộ ra, tạo nên các dải dính, ngăn chặn sự tái tạo bình thường của nội mạc tử cung sau mỗi chu kỳ kinh nguyệt.

“Dính buồng tử cung là biến chứng hay gặp sau khi nạo, hút thai; thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật can thiệp vào buồng tử cung hoặc do lao sinh dục… Khi buồng tử cung bị dính sẽ làm cho diện tích buồng tử cung hẹp lại, ngăn cản sự làm tổ của phôi thai. Có khoảng 1.5 – 3% bệnh nhân được chẩn đoán vô sinh – hiếm muộn là do nguyên nhân này”, ThS. BS Thúy cảnh báo.

Theo ThS.BS Trịnh Thị Thúy, dính buồng tử cung mức độ nhẹ thường không có triệu chứng nhận biết, chỉ phát hiện tình cờ khi siêu âm tử cung phần phụ với dấu hiệu niêm mạc tử cung mất sự liên tục hoặc khi bệnh nhân siêu âm bơm nước, siêu âm 3D buồng tử cung, hay chụp X-quang tử cung vòi trứng thấy dính.

Nếu dính buồng tử cung từ trung bình đến nặng, triệu chứng phổ biến nhất là lượng máu kinh đột ngột ra ít hoặc vô kinh sau một can thiệp vào buồng tử cung như: nạo hút thai, nạo polyp hoặc nạo niêm mạc buồng tử cung. Nếu bệnh nhân bị dính hoàn toàn ống cổ tử cung, sẽ có hiện tượng bế kinh (khi hành kinh, máu kinh bị ứ lại trong buồng tử cung, không thoát ra ngoài âm đạo được).

Điều trị dính buồng tử cung có thể bằng phương pháp nong buồng tử cung tách dính hoặc phẫu thuật soi buồng tử cung cắt dính.

Tuy nhiên, hiệu quả điều trị vẫn còn là một thách thức của chuyên ngành phụ khoa và hỗ trợ sinh sản do khả năng tái dính cao, có thể lên tới 48% – 70%.

Vì vậy, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo nếu các cặp vợ chồng bị vô sinh – hiếm muộn hoặc chuẩn bị mang thai nhưng trước đó từng can thiệp nạo hút buồng tử cung, có thể đến khám và tiến hành các biện pháp thăm dò trên để phát hiện sớm dính buồng tử cung và điều trị kịp thời.

