Suýt mù vì chỉ làm đẹp “đi lạc” chỗ

Tưởng mù mắt, không ngờ do chỉ làm đẹp “đi lạc” chỗ (Ảnh minh hoạ)

Khoa Mắt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một người phụ nữ trung tuổi đến khám trong tình trạng mắt trái đau nhức, thị lực giảm nặng nề.

Người phụ nữ này lo lắng cho biết từng đi khám vài nơi tại Hà Nội với cùng chẩn đoán bị viêm màng bồ đào toàn bộ, điều trị mấy đợt nhưng không đỡ.

Sau thăm khám các bác sĩ Khoa Mắt cũng nhận định bệnh nhân bị viêm màng bồ đào nặng. Tìm kiếm nguyên nhân trong quá trình siêu âm, các bác sĩ phát hiện thấy có hình ảnh nghi ngờ dị vật nhỏ trong buồng dịch kính.

Các bác sĩ tiếp tục hỏi kĩ thì người phụ nữ này kể trước khi bị bệnh có đi cấy chỉ vào mặt và mi dưới mắt ở một cơ sở làm đẹp. Nguyên nhân đã được tìm ra, các bác sĩ quyết định điều trị bằng thuốc kháng sinh, chống viêm mạnh và phẫu thuật lấy ra được một đoạn chỉ catgut 4-0 dài khoảng 10 mm.

Rất may sau đó, mắt bệnh nhân đã hết kích thích, thị lực phục hồi.

Đoạn chỉ "đi lạc" vào buồng dịch kính mắt của nữ bệnh nhân được lấy ra

Trao đổi với phóng viên Infonet về hiện tượng này, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh Viện bỏng Quốc gia cho biết nguyên nhân của tình trạng này có thể là do người thực hiện không phải là bác sĩ đã đưa chỉ (chỉ này không được dùng trong trẻ hoá) xuyên qua củng mạc vào trong buồng dịch kính.

“Khi xuất hiện dị vật trong buồng dịch kính sẽ có phản ứng dị ứng, xuất hiện các tế bào viêm trong mống mắt, thể mi, hắc mạc gây ra tình trạng nhiễm khuẩn nội nhãn - viêm màng bồ đào toàn bộ.

Sự giải phóng nhiều tế bào viêm trong dịch kính làm đục môi trường trong suốt của mắt nên bệnh nhân sẽ thấy nhìn mờ. Các tế bào viêm, các chất trung gian hoá học sẽ kích thích dây thần kinh số V vùng mắt gây ra tình trạng đau nhức rất khó chịu cho bệnh nhân”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn phân tích.

Hơn nữa, quá trình viêm tạo ra fibrin làm bít tắc tiền phòng hoặc mống mắt dính vào mặt trước thể thủy tinh làm tắc nghẽn quá trình lưu thông của thủy dịch gây tình trạng tăng nhãn áp, gây đau nhức cho bệnh nhân.

“Nếu không được xử lí kịp thời sẽ làm tổn thương thần kinh thị giác gây mù mắt”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn cảnh báo.

Mục đích của cấy chỉ vào vùng mặt và mi dưới để làm trẻ hóa da. TS. BS Hoàng Thanh Tuấn cho biết, khi chỉ được cấy vào lớp mỡ dưới da hoặc lớp trung bì sâu sẽ có tác dụng tăng sinh nguyên bào sợi, collagen giúp tăng độ dày da và săn chắc da, mờ các nếp nhăn nông, thu nhỏ lỗ chân lông.

Đồng thời vùng da được cấy chỉ sẽ trở nên săn chắc hỗ trợ nâng các cấu trúc dưới da giúp gương mặt trẻ hơn. Cấy chỉ kích thích các yêu tố tăng trưởng mạch máu làm tăng quá trình chuyển hóa giúp da trở nên hồng hào, rạng rỡ.

“Riêng đối với vùng mắt, quá trình lão hóa làm suy yếu hệ thống dây chằng quanh mắt làm cho các túi mỡ bị thoát vị, xuất hiện tình trạng bọng mắt. Việc cấy chỉ vào vùng mắt sẽ giúp tăng độ dày da, tăng độ săn chắc của da vùng mắt, thắt bọng mỡ giúp đôi mắt trông bớt mệt mỏi.

Tuy nhiên, vùng mắt là một vùng đặc biệt, chỉ dành cho vùng mắt cũng là một loại chỉ riêng biệt được gắn với kim đầu tù để đảm bảo tránh tổn thương mô, mạch máu, tránh gây bầm tím sau khi thực hiện”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn nói.

Ông cho biết trường hợp mà các bác sĩ BV 108 vừa điều trị không phải là cá biệt, bản thân ông từng gặp, “sửa chữa” cho nhiều trường hợp bị biến chứng do thực hiện cấy chỉ vào vùng mắt sai kĩ thuật.

Hầu hết những trường hợp này đều được thực hiện bởi những “kẻ tay ngang” không phải bác sĩ. Đó là trường hợp chỉ lồi ngay dưới da do lựa chọn loại chỉ có kích thước lớn, dày có thể nhìn rõ màu sắc chỉ gây mất thẩm mỹ. Trường hợp khác thì lại bị teo da bề mặt do đi chỉ quá nông gây co kéo da. Nặng hơn có trường hợp xuất huyết nội nhãn do đi kim nhọn xuyên qua màng mạch tổn thương mạch máu.

“Cấy chỉ vùng mắt là một kĩ thuật khó đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao và được đào tạo chuyên sâu về cấy chỉ. Người thực hiện phải nắm được các cấu trúc giải phẫu vùng mặt, nắm được các thông tin kĩ thuật của chỉ để lựa chọn loại phù hợp cho từng vùng tránh gây ra các biến chứng như trên.

Do đó, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong quá trình cấy chỉ vùng mắt đặc biệt quanh mắt nhằm trẻ hoá chị em cần lựa chọn các cơ sở uy tín, sử dụng sản phẩm chỉ chất lượng cao được chứng nhận bởi các Tổ chức kiểm định chất lượng an toàn như FDA, KFDA, CE.

Vì sức khoẻ của bản thân, chị em cần lựa chọn nơi có bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về kĩ thuật cấy chỉ. Sau khi cấy chỉ vùng mắt, cần vệ sinh đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ tại vùng đưa chỉ vào tránh nhiễm khuẩn, tránh massage, xông hơi trong vòng 2 tuần sau cấy chỉ”, TS. BS Hoàng Thanh Tuấn nhấn mạnh.

N. Huyền