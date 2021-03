Bác sĩ da liễu chia sẻ cách chăm sóc da đơn giản, ít tốn kém nhưng hiệu quả

Cô gái trẻ bị 'thối mông' sau khi nhờ bạn tiêm filler tại nhà “Bác sĩ ơi! Thúi mông em rồi!”, đó là lời một cô gái trẻ vừa ôm mông, vừa kêu gào thảm thiết, bước vào bệnh viện cầu cứu bác sĩ vì bị áp-xe vùng mông do nhờ bạn tiêm filler tại nhà.

Để có được làn da đẹp, khoẻ đó là ước muốn của mọi người cả nam và nữ. Một người có làn da khoẻ, đẹp là thể hiện trạng thái sức khoẻ tốt. Da là hàng rào ngăn cách nội mô với môi trường và giữ cho cơ thể có một hình dạng nhất định. Bề mặt da có lớp phím mỡ với độ pH 4,5 – 5,6 làm hạn chế tác động các chất axít, kiềm và ngăn cản ngấm nước từ ngoài vào và ngược lại. Da chống lại sự va chạm, sang chấn và sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài. Bằng việc bài tiết mồ hôi và nhờ hệ mao mạch, da tham gia điều hoà thân nhiệt và đào thải một số chất cặn bã.

Theo BS Hoàng Văn Tâm – Bệnh viện Da liễu Trung ương, cũng giống như máy móc, theo thời gian da của chúng ta bị lão hoá dần, đặc biệt sau tuổi 25 trở đi. Biểu hiện của da lão hoá là da bị nhăn, chảy xệ; xuất hiện các đốm nâu đen (đồi mồi, tàn nhang, rám má…); các đốm màu trắng hình giọt; giãn mạch; da mỏng hơn, khô…

Nguyên nhân lão hóa da do hai yếu tố. Thứ nhất, yếu tố bên ngoài như tia cực tím (trong ánh sáng mặt trời), tia hồng ngoại, tia phóng xạ, ô nhiễm không khí, chế độ ăn uống không khoa học, dinh dưỡng kém, hút thuốc, uống rượu, ma túy, ăn quá nhiều đường; làm rám, nâu da bằng tanning beds.

Thứ 2 là yếu tố bên trong như bị ảnh hưởng bởi di truyền và do kết quả của các quá trình lão hoá của tế bào diễn ra theo thời gian.

Chăm sóc da bằng các biện pháp đơn giản.

Các bước chăm sóc da đơn giản nhằm chống lại sự lão hóa hoặc làm cho sự lão hóa ấy diễn ra chậm hơn, bác sĩ Tâm cho rằng chị em cần thực hiện kỹ những bước dưới đây:

Sử dụng chống nắng đầy đủ, dùng chống nắng có SPF từ 30 trở lên. Đây là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ làn da. Người Việt còn rất ít sử dụng kem chống nắng và có nhiều quan điểm sai lầm về nó. Nhiều người cho rằng chỉ ra ngoài trời nắng mới phải dùng kem chống nắng. Thực tế, BS Tâm cho rằng kem chống nắng là vật bất ly thân của chị em. Mỗi ngày nên sử dụng thường xuyên từ 6h sáng tới khi đi làm về, 2 – 3 tiếng thoa một lần.

Cấp ẩm cho da bằng việc uống nước, đây là cách quan trọng để giúp làn dan căng bóng hơn. Sử dụng kem dưỡng ẩm cho da khô

Bôi retinoids hàng ngày, khi xã hội phát triển, chúng ta bỏ quá nhiều tiền để “cải lão hoàn đồng”, nhưng với 1 cách đơn giản chỉ với khoảng 100 nghìn/tháng đó là mỗi tối hãy bôi retinoids, sau 6 tháng các bạn sẽ thấy sự kì diệu xảy ra.

Vitamin C, ở dạng bôi ngoài da, vitamin C là một chất chống oxy hóa hiệu quả, ngăn cản sự phá hủy các gốc tự do bằng cách trung hòa các gốc tự do cả trong và ngoài tế bào. Vitamin C cũng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.

Alpha hydroxy acid (AHA), glycolic acid và acid lactic là 2 loại hay được dùng nhất để giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn trên da, cải thiện độ ẩm của da và mang lại vẻ căng mọng, bằng cách tăng cường biểu hiện gen của collagen và acid hyaluronic trong lớp trung bì và thượng bì.

Đối với tế bào gốc, theo bác sĩ Tâm, phần lớn các sản phẩm thẩm mỹ có chứa tế bào gốc cho đến nay vẫn chưa được chứng minh là có hiệu quả đặc biệt trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị lão hóa da.

Hầu hết các sản phẩm tế bào gốc trên thị trường có nguồn gốc từ thực vật và không có khả năng hoạt động như tế bào gốc của con người. Ngoài ra, các hạt này thường quá lớn để xâm nhập vào da của chúng ta. Có một số bằng chứng đầy hứa hẹn xung quanh ý tưởng kích thích tế bào gốc tự nhiên bằng defesin dạng bôi đã chứng minh khả năng chống lão hoá da.

Còn bước chăm sóc da cơ bản cần dùng các biện pháp chống nắng hàng ngày (quần áo, kính chống nắng, kem chống nắng), retinoids bôi vào mỗi tối, dưỡng ẩm và chất chống oxy hóa tại chỗ hàng ngày (ví dụ như vitamin C). Tránh các yếu tố làm thúc đẩy hoặc nặng hơn lão hoá da: không hút thuốc, không uống rượu, tránh ăn quá nhiều đường… ăn nhiều hoa quả, rau xanh hơn…

K.Chi