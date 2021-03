Số ca mắc mới:

- Tính đến 18h ngày 20/3: Việt Nam có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 908 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã 35 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã tròn qua 32 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng, đã qua 25 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Trong 12 giờ qua, số ca mắc COVID-19 của thế giới tăng 57.673 ca, tử vong tăng 3.346 ca. Đến nay, cả thế giới có 122.933.988 ca mắc COVID-19, trong đó 99.120.420 ca đã khỏi bệnh; 2.715.212 ca tử vong và 21.160.043 ca đang điều trị (89.336 ca diễn biến nặng).

Tính từ 6h đến 18h ngày 20/3: 01 ca mắc mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 01 ca mắc mới (BN2572) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể:

CA BỆNH 2572 (BN2572): nữ, 56 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân từ Đức nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11/03/2021 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả xét nghiệm ngày 19/03/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.ố người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 37.599, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 492

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.379

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 18.728.

Về công tác điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 2.198 bệnh nhân COVID-19/ 2.571 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước có 118 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1-3 lần gồm: 37 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 18 ca; số ca âm tính lần 3 là 63 ca.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có 3 trường hợp bệnh nhân nặng, gồm 2 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh; 1 bệnh nhân điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng. Các trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-5 lần, tuy nhiên các bệnh nhân này có một số bệnh lý nền và đang tập tự thở nên vẫn đang tiếp tục theo dõi sát trong quá trình điều trị.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

