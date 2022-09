Phát hiện, thu giữ 260 con chim trời tại một quán nhậu ven biển Hà Tĩnh

Để đảm bảo an toàn cho người dân do bão Noru, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiến hành di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 12h trưa nay (27/9).