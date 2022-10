Hà Tĩnh: Lừa cháu họ mượn xe máy đưa đi cầm cố để chơi games

Phan Hợi tại cơ quan công an (Ảnh Công an huyện Hương Sơn)

Sáng 15/10, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hợi (SN 1983, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, mặc dù quê quán tại xã Quang Diệm (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhưng với 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, Phan Hợi sống lang bạt, nay đây mai đó tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Vì không có tiền tiêu xài và chơi games, Hợi đã nảy sinh ý định về quê lừa cháu họ lấy xe máy để cầm cố lấy tiền.

Sáng 6/10/2022, Hợi rủ thêm Âu Văn Tình (SN 1994, trú tại xóm 2, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cùng về chơi tại nhà anh trai của mình là Phan Thanh Bình (SN 1973, trú tại thôn Sông Con, Quang Diệm).

Sau khi ăn uống xong, Hợi tìm gặp Nguyễn Văn Quân (SN 1999, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm; là cháu họ của Hợi). Tại quán anh Lê Hữu Đạt (SN 1991, trú tại thôn Sông Con, xã Quang Diệm), Hợi ngỏ ý mượn xe để đi ăn và được Quân đồng ý. Sau khi lấy được xe máy Sirius mang BKS 38H1-330.19, Hợi và Âu Văn Tình chạy thẳng ra thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) cầm cố lấy 9 triệu đồng.

Chiều 8/10/2022, khi biết đã bị Phan Hợi lừa đảo, anh Nguyễn Văn Quân đã đến cơ quan điều tra trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm 8/10/2022, tổ trinh sát của Công an huyện Hương Sơn đã phát hiện và bắt giữ Phan Hợi khi y đang thỏa mãn niềm đam mê của mình tại một quán games trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Hợi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện Hương Sơn đang mở rộng điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn