Mê du lịch, nữ sinh 2K 'vét sạch túi' đi phượt 27 tỉnh thành

Cô nàng Thiên Nga đã dành nhiều thời gian miệt mài làm việc để có tiền phục vụ cho đam mê du lịch, khám phá.

Bốn năm đặt chân đến 27 tỉnh thành

Cô gái Hồ Thiên Nga (SN 2000, quê ở Sơn La) hào hứng chia sẻ về “chiến tích” của bản thân trên mạng xã hội: “Mình đã đi qua 27 tỉnh thành như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang - Khánh Hoà, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vũng Tàu, Ninh Bình, Hà Nam, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội,…”.

Hiện tại, cô gái 10X đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài thời gian trên lớp, Thiên Nga còn làm sáng tạo nội dung cho TikTok và freelancer mảng du lịch.

Thanh Nga khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi hành trình xê dịch ấn tượng.

Chia sẻ với Infonet, Thiên Nga cho biết: “Mọi hành trình của mình đều được đánh dấu bằng những trải nghiệm, bên cạnh đó mình học hỏi thêm được rất nhiều. Những điều đó hình thành nên bản thân mình của hiện tại, độc lập, tích cực, giàu trải nghiệm.

Hiện tại, mình còn trẻ, còn khỏe, còn sức thì cố gắng đi để khám phá thế giới, mở mang tầm mắt, để sau này ổn định thì không nuối tiếc những năm tháng ngày trẻ”.

Trong mỗi chuyến đi, điều làm cô gái trẻ hạnh phúc nhất chính là gặp được những con người mới, thậm chí cô sẵn sàng nhập đoàn, từ lạ thành quen để đi chung với nhau.

“Mình nhớ đợt đi Tà Xùa cùng bạn thân, lên đó mình gặp 2 anh chị miền Nam ra đây du lịch, 4 anh em ngồi nói chuyện thấy hợp tính nên rủ đi chơi chung luôn. Tà Xùa cũng đỏng đảnh lắm, mình lên đó khá nhiều nhưng mới săn mây được đúng 1 lần. Có lẽ vì thế nên mình càng muốn chinh phục nó thêm lần nữa”, Thiên Nga chia sẻ.

Vì còn đang là sinh viên, kinh tế cũng không mấy dư dả nên việc đi đâu, làm gì cũng được Thiên Nga “cân, đo, đong, đếm” kỹ càng. Cô chia sẻ rằng kinh phí cho mỗi chuyến đi đều đến từ việc làm thêm.

Khi được hỏi về những khó khăn trong hành trình “phượt” khắp các tỉnh thành, Thiên Nga chia sẻ: “Mỗi chuyến đi đều có rất nhiều trải nghiệm khiến mình "lớn hơn", có nơi dạy mình cách đi xe sao cho "cứng tay", chỗ thì dạy mình cách tìm chỗ mua hàng hợp lý…

Khó khăn với mình không nhiều, chủ yếu là vấn đề di chuyển như đi sai đường, hết xăng dọc đường, hoặc chưa tìm hiểu kĩ địa điểm, kế hoạch chưa chi tiết khiến lãng phí thời gian, điểm đến không như mong đợi.

Ngoài ra, mình cũng gặp khó khăn trong việc kết nối các thành viên trong nhóm. Đôi khi bạn bè chơi thân, đi du lịch cùng nhau mới nhận ra nhiều góc khuất của nhau. Nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, vì cần có những khoảnh khắc vậy mới hiểu nhau hơn”.

Chưa từng đi du lịch một mình

Dù khám phá bao vùng đất mới nhưng Thiên Nga cho biết bản thân chưa từng đi du lịch một mình vì… chưa sẵn sàng.

10X bộc bạch: “Thấy mọi người độc hành cũng thích đó, mình cũng muốn thử trải nghiệm nhưng phải đợi thời điểm thích hợp. Mình thấy độc hành sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân hơn, mạnh mẽ hơn, trải nghiệm sâu hơn, thích thì đi không bị ảnh hưởng hay phụ thuộc ai. Tuy nhiên cũng sẽ có lúc thấy sợ hãi hoặc cô đơn”.

Đặt chân đến nhiều vùng đất mới khi còn trẻ đã giúp Thiên Nga trưởng thành nhanh hơn. “Mình biết cảm thông, thấu hiểu và cảm nhận nhiều hơn, điều này giúp mình được lòng mọi người xung quanh. Những chuyến đi cũng giúp mình được biết đến hơn, tiếp cho mình năng lượng để chia sẻ những thông tin hữu ích cho mọi người”, Thiên Nga nói.

Để chuẩn bị cho một chuyến đi, Thiên Nga thường lên kế hoạch từ trước đó, bởi tìm hiểu về địa điểm càng nhiều thì chuyến đi sẽ càng thành công. Theo đó, chúng ta cần xây dựng kế hoạch chi tiết từ việc di chuyển, địa điểm vui chơi, khám phá, lựa chọn nơi ở, ăn uống… Một số đồ dùng không thể thiếu khi đi “phượt” chính là tiền, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân, đồ skincare, thiết bị công nghệ…

Trong năm 2022, cô nàng cũng đã vạch ra cho mình mục tiêu đó là trải nghiệm thêm ít nhất 5 tỉnh thành mới và đặt chân đến một đất nước khác.

“Nhiều khi mình cũng suy nghĩ lắm. Bạn bè cùng lứa bắt đầu đi làm ổn định, có kinh nghiệm, còn mình vẫn làm tự do. Tuy nhiên, vẫn đang được gọi là "sinh viên" thì mình cứ cháy hết mình, tự do là do mình lựa chọn. Biết đâu một hai năm nữa các bạn lại thấy một Hồ Thiên Nga ổn định thì sao?

Vì thế, quan điểm của mình là sống cho hiện tại và sống để trải nghiệm, khám phá”, nữ sinh 10X khẳng định.

Xem thêm những hình ảnh của Thiên Nga tại các địa điểm du lịch khắp các tỉnh thành nhé:

Bạch Dương

Ảnh: NVCC