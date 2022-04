Vụ cướp tiệm vàng hi hữu ở Bình Dương, nữ thủ phạm bị tóm lại sau 20 giây

Một vụ cướp mới xảy ra tại cửa hàng vàng ở Bình Dương khiến cư dân mạng bật cười vì hành động của thủ phạm - người phụ nữ mặc áo hồng.

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera an ninh tại cửa hàng vàng ở chợ Búng, Thuận An, Bình Dương ghi lại vụ cướp hi hữu xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 11/4.

Theo clip, một người phụ nữ mặc áo hồng vào cửa hàng vàng giả vờ mua hàng. Khi đang ngó nghiêng xem hàng, nhân lúc chủ cửa hàng không để ý người này đã co giò chạy một mạch ra đường nhằm tẩu thoát cùng với số vàng vừa vờ mua trên tay.

Chủ cửa hàng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề nên hô hoán nhờ người đuổi theo người phụ nữ manh động. Những người dân xung quanh thấy vậy đã ùa ra đuổi theo và nhanh chóng chỉ sau 20 giây đã bắt sống được thủ phạm, áp tải quay trở lại cửa hàng.

Tình huống xảy ra quả thực ngoài sức tưởng tượng của cư dân mạng, vì thế đoạn clip lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

"Thông thường, những tình huống này phía ngoài phải có đồng đội đợi sẵn. Không ngờ nữ nhân áo hồng lại đi lẻ, lại còn có phương tiện hiện đại là đôi chân đi tông co giò chạy nữa chứ, thật là vi diệu";

"Chắc chị này hoặc là muốn xa gia đình một thời gian hoặc muốn trốn nợ nhưng mà không biết chỗ nào đi nên chị đã nghĩ ra kế sách này thôi! Cướp là phụ, mục đích để bị bắt, được pháp luật bảo vệ là chính đúng không chị?";

"Nhìn bộ dạng cũng thấy khắc khổ. Chắc túng quẫn nên làm liều, tự nhiên thấy tội hơn ghét";

"Chị ấy chạy như vận động viên điền kinh. Chúc mừng chị đã về đến nơi xuất phát chỉ sau 20 giây";

"Chị này xui chọn đúng cái chợ mà tình làng nghĩa xóm keo sơn gắn bó… Hô lên 1 tiếng là cả chợ kéo nhau ra giúp thì sao thoát nổi";

"Hay là đùa chút thôi vì đang chơi trò camera giấu kín, thử xem phản ứng của chủ tiệm vàng và người dân xung quanh thế nào?".

Lam Giang; Clip: MXH