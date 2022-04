'Hung thần rách nát' nghênh ngang đi trên đường gây phẫn nộ

Đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe chở phế liệu đi trên đường phố đang khiến cư dân mạng bức xúc.

Một đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại hình ảnh khiến người xem ai nấy đều rùng mình.

Theo clip, trên đường quốc lộ có dải phân cách cứng, nhiều làn đường và nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Phía trước chiếc xe ô tô có camera hành trình là một chiếc xe container chở phế liệu đang di chuyển.

Điều khiến ai nấy bức xúc đó chính là chiếc thùng container đã không còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu, thành thùng bung ra xiêu vẹo, nghiêng hẳn sang bên phải đường. Cả thùng hàng như đang chờ bung xòe tuôn ra đống phế liệu xuống đường.

Xem đoạn clip này, nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì hành vi quá liều lĩnh của tài xế xe container gây nguy hiểm cho người đi đường:

"Các chú công an cần xử lý nghiêm vụ này. Sao có thể nghênh ngang đi ngoài đường thế này hả mấy ông tài xế? Đi thế nào cũng được chỉ đến khi xảy ra tai nạn rồi thì người nào không may thì khổ. Đừng bảo vì miếng cơm manh áo nữa, hãy đặt sự an toàn của bản thân và người khác lên hàng đầu trước khi lái xe ra đường đi";

"Quá nguy hiểm. Thế này mà bác có cam hành trình vẫn dám đi ngang hàng nó nhỉ? Em là em dừng lại uống cốc trà đá rồi mới đi tiếp cho lành";

"Những người đi xe máy dưới đường chắc không nhìn thấy hoặc đang vội nên không thể né được hung thần rách nát này";

"Thế này mà đứt dây ùm 1 cái thì bao nhiêu người phải khổ với ông tài xế đây?";

"Lỗi xe container chở hàng hóa không đảm bảo an toàn chỉ áp dụng phạt với hành vi không chằng buộc hàng hóa trên xe và mức phạt quá nhẹ với một lỗi tiềm ẩn rủi do xảy ra tai nạn giao thông cao như trường hợp này. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý sớm cho người dân an lòng".

Lam Giang

Clip: MXH