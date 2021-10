Ảnh 'khổng lồ' của con gái Mỹ Linh bất ngờ xuất hiện ở New York

Đang là một trong những thí sinh đáng gờm của cuộc thi The Heroes, Mỹ Anh - con gái út của Mỹ Linh không chỉ gây ấn tượng trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Đầu tháng 10, Mỹ Linh đã vui mừng chia sẻ con gái sắp tham gia lễ hội âm nhạc lớn ở Mỹ có nhiều nghệ sĩ quốc tế như Audrey Nuna, CL, Elephante, DPR Live… Nhiều sao Việt đình đám như Hồng Nhung, Quang Dũng, Quang Linh... cũng phải ngưỡng mộ cô gái trẻ.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, chiều nay (20/10), Mỹ Linh bất ngờ chia sẻ một tin vui khiến khán giả ngạc nhiên không kém. Cô cho biết: "Con gái rất vinh dự được xuất hiện giữa New York trong chiến dịch tôn vinh các nữ nghệ sĩ toàn cầu. Quà 20 -10 cho mẹ và cho các chị em gái chúng ta!"

Bức ảnh "khổng lồ" của con gái út nhà Mỹ Linh - Anh Quân được gắn trên một tòa nhà cao ở thành phố New York, Mỹ.

Việc một nghệ sĩ Việt xuất hiện như thế này đã là niềm tự hào không nhỏ, huống chi là đối với một giọng ca trẻ mới gia nhập làng giải trí như Mỹ Anh.

Mỹ Linh vô cùng tự hào về ái nữ. Cô còn ghép những bức ảnh của Mỹ Anh từ thuở nhỏ đến lớn, thể hiện niềm hạnh phúc khi con gái có được thành quả trong cuộc đời.

Bên dưới bình luận, Thanh Lam khen: "Con gái giỏi thế". Hoàng Tôn cùng nhiều bạn bè, người hâm mộ cũng chúc mừng Mỹ Anh và gia đình Mỹ Linh.

Trên fanpage của Mỹ Anh, nữ ca sĩ trẻ cũng gửi lời cảm ơn chiến dịch về bình đẳng giới đã cho mình cơ hội thể hiện được tiếng nói của bản thân trong âm nhạc với tư cách một nữ nghệ sĩ trẻ. "Mỹ Anh thật sự rất vinh dự và xúc động khi được thấy hình ảnh của bản thân trên billboard tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ vào tháng 10 này!", cô bộc bạch.

New York là một trong những thành phố nổi tiếng và xa hoa bậc nhất hành tinh, quảng trường Thời Đại ở thành phố này cũng là một trong những địa điểm tấp nập nhất thế giới với số lượng người qua lại mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm nghìn. Vì vậy các biển quảng cáo đặt ở đây thu hút rất nhiều sự chú ý. Nên có thể nói, đây là niềm vinh dự không nhỏ đối với ái nữ nhà Mỹ Linh.

Dù gia nhập showbiz chưa lâu nhưng Mỹ Anh đã làm được những điều mà nhiều người mơ ước.

Thời gian qua, bản hit Real love của Mỹ Anh và Khắc Hưng đã đạt được nhiều thành tích ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc lần đầu được thể hiện ở show truyền hình The Heroes với phong cách mới lạ, độc đáo, bắt tai. Hiện Mỹ Anh đang tập luyện để có thể trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 diễn ra vào tháng 11 tới tại Los Angeles (Mỹ).

Chia sẻ về con gái, trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Mỹ Linh đã cho biết, dù có mẹ là Diva nhưng cô bé không tin tưởng mẹ dạy hát: "Giai đoạn đầu Mỹ Anh không tin tưởng mẹ dạy hát, Mỹ Anh lảng tránh mỗi lần mẹ bảo luyện thanh, nhưng bắt đầu từ khi tham gia The Heroes, chị ấy gửi cho mẹ một lịch luyện thanh từ thứ 2 đến Chủ nhật, không có ngày nghỉ và mẹ cũng không có quyền lựa chọn".

Mỹ Anh có cá tính rất khác biệt so với gia đình Anh Quân - Mỹ Linh.

Giọng ca Tóc ngắn cho hay: "Điều con bé đạt được không phải những gì mọi người đang nhìn thấy mà nằm ở chỗ mọi người không biết, đó chính là vượt qua được cái bóng quá lớn của gia đình... Nghệ sĩ trẻ xuất thân từ gia đình thành công thì sự so sánh là không tránh khỏi được. Nhưng Mỹ Anh may mắn là chưa bao giờ bị so sánh vì nó quá khác biệt.

Điều đó không phải do chúng tôi tạo nên mà do chính bản thân Mỹ Anh tạo ra, qua quá trình hấp thu với thế hệ đồng lứa. Chúng tôi chỉ góp phần một chút là không tìm cách ép con giống bố mẹ, không áp đặt suy nghĩ của mình lên con vì thế Mỹ Anh được tự do và thỏa sức".

