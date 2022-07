Lớp 44 học sinh ở huyện miền núi Nghệ An đạt bình quân 9,25 điểm môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT

Một lớp học ở huyện miền núi Nghệ An có 40/44 em học sinh điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 môn Ngữ văn trên 9 điểm; bình quân điểm môn Ngữ văn của lớp đạt 9,25.

Lớp 12D1 trường THPT Anh Sơn 1 có 40 em đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ Văn.

Ngày 24/7, thầy Nguyễn Cảnh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An) xác nhận, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, lớp 12D1 có 40 em đạt 9 điểm trở lên môn Ngữ Văn.

Theo thống kê, trong số 44 học sinh lớp 12D1 có 6 em đạt 9,75 điểm; 11 em đạt 9,5 điểm; 9 em đạt 9,25 và 14 em đạt 9 điểm. Trong 4 em còn lại, 3 em đạt 8,75 và 1 em đạt 8,5 điểm. Tính bình quân điểm môn Ngữ Văn, lớp này đạt 9,25.

Thống kê điểm môn Ngữ Văn của lớp 12D1.

Được biết, môn Ngữ Văn của lớp 12D1 do cô giáo Hoàng Thị Thùy Dương đảm nhiệm giảng dạy. Cô Dương vui mừng cho biết, việc đạt kết quả cao là nhờ nỗ lực chăm chỉ học tập của cô và trò trong suốt ba năm học cấp 3.

Cô trò đều không "dạy tủ, học tủ" mà cô luôn hướng rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe thông qua các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài lớp học. Chính điều này giúp các em giành được điểm cao khi làm câu hỏi nghị luận xã hội và không khô khan trong câu hỏi nghị luận văn học.

“Yêu thương và trân trọng kết quả của các em nhiều. Đằng sau điểm số đẹp như mơ ấy là bao nhọc nhằn vất vả và tất cả đã được đền đáp xứng đáng”, cô Dương chia sẻ.

Cũng theo thầy Nguyễn Cảnh Tuấn, cô giáo Thùy Dương đã công tác tại trường THPT Anh Sơn 1 được 27 năm, cô hiện là Tổ trưởng tổ Văn - Ngoại ngữ, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Theo thống kê ban đầu của Sở GD&ĐT Nghệ An, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh có 239 điểm 10. Các thí sinh cao điểm nhất của các khối thuộc về trường THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Nam Đàn 1 và THPT Diễn Châu 4…

Trong số 239 điểm 10 của Nghệ An có 2 điểm 10 môn Toán, 6 điểm 10 môn Vật lý, 13 điểm 10 môn Hóa học 121 điểm 10 môn Lịch sử, 8 điểm 10 môn Địa lý, 79 điểm 10 môn Giáo dục công dân, 10 điểm 10 môn Ngoại ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi, là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đứng thứ 4 cả nước. So với nhiều tỉnh, thành khác, việc dạy và học ở Nghệ An gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt là ở các huyện miền núi.

