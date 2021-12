Long An: Yêu cầu thu hồi thông báo 'học sinh chưa tiêm vắc xin không được vào học'

Vừa qua, trên mạng lan truyền một thông báo có đóng dấu đỏ được cho là do Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh ký với nội dung nói rằng 'nếu sau này vào học trực tiếp, học sinh chưa tiêm thì không được vào học'.

Cụ thể, theo thông báo của Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ban hành ghi ngày 30/11 có cập nhật số lượng học sinh tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến thời điểm hiện tai, đồng thời hiệu trưởng trường này cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cập nhật lý do những học sinh chưa tiêm.

“Cụ thể bao nhiêu em bị F0, bao nhiêu em bị bệnh không tiêm được, bao nhiêu em chưa đi tiêm, bao nhiêu em phụ huynh không đồng ý tiêm. Nếu sau này vào học trực tiếp mà học sinh chưa tiêm thì không được vào học”, thông báo của Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh nêu.

Thông báo của Trường THCS Mỹ Hạnh

Thông báo này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn vì cho đến thời điểm hiện tại thì chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 là đảm bảo an toàn sức khỏe trước dịch bệnh, trong đó trẻ em cũng là đối tượng có nguy cơ bị lây nhiễm dịch bệnh, chứ ngành giáo dục không có quy định nào về việc học sinh chưa tiêm vắc xin thì không được đến trường học trực tiếp.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cho biết đã nắm thông tin về sự việc và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường Mỹ Hạnh thu hồi ngay thông báo trên.

Trao đổi với PV Infonet, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Long An cũng khẳng định không cấm học sinh đến trường khi các em chưa tiêm vắc xin và thông báo của nhà trường Mỹ Hạnh là chưa đúng.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Long An thì địa phương này đã thống nhất cho học sinh cấp mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh đi học trực tiếp trở lại. Cụ thể, học sinh cấp trung học phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) đi học trở lại kể từ ngày 06/12/2021. Học sinh cấp trung học cơ sở đi học trở lại kể từ ngày 20/12/2021. Học sinh cấp tiểu học và mầm non đi học trở lại kể từ ngày 03/01/2022.

Trước đó 1 tháng, tỉnh cũng đã cho học viên, sinh viên từ đủ 18 tuổi trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng, trường cung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở liên kết đào tạo trình độ trung cấp trở lên quay trở lại trường, cơ sở giáo dục để học trực tiếp.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp UBND các địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh trở lại học trực tiếp tại trường; đồng thời tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

