Làm sao tiếp lửa đam mê khoa học cho học sinh?

Thí sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được phát động tại các trường tiểu học trên địa bàn nhằm thực hiện Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tạo ra sân chơi thực hành, khuyến khích học sinh tự nghiên cứu, tự tìm hiểu các vấn đề khoa học bằng tiếng Anh và góp phần tạo cơ hội cho giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau.

Là một đơn vị trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học tại hơn 300 trường tiểu học và trung học trên khắp cả nước, iSMART đảm nhiệm vai trò cố vấn chuyên môn và đồng hành tổ chức cùng hội thi.

"I Want To Be A Scientist" gồm 3 cấp độ tương ứng: cấp trường, cấp quận, cấp thành phố.

Hội thi được các nhà giáo dục đánh giá là một sân chơi bổ ích nhưng cũng đầy thử thách, đòi hỏi ở các em sự toàn diện trong cả tri thức và kỹ năng, bao gồm: tầm hiểu biết sâu rộng về các kiến thức khoa học, sự nhuần nhuyễn trong 4 kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là Nghe - Nói, cũng như kỹ năng thuyết trình một cách lưu loát trước đám đông và kỹ năng làm việc nhóm.

Hội thi "I Want To Be A Scientist" đang bước vào Vòng thi cấp Quận, và chuẩn bị Vòng thi chung kết cấp Thành phố, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2021.

Được biết, đa số các em thí sinh dự thi đều đã biết cách xây dựng bố cục cho bài thuyết trình, sử dụng hình ảnh, video phù hợp để minh hoạ; có sự giao thoa giữa các giai đoạn chuyển tiếp nội dung.

Đặc biệt, một số nhóm biết cách tạo điểm nhấn và tương tác với người nghe qua việc đặt câu hỏi gợi mở hay trình bày hiện vật. Giao tiếp phi ngôn ngữ cũng được các em diễn đạt một cách tự nhiên khi trình bày nội dung và trả lời câu hỏi từ giám khảo, thể hiện sự tự tin khi giao tiếp và nội lực dồi dào để phát triển tiếp về sau.

