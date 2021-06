“Đừng lo lắng khi con thi vào trường chuyên, trường top”

Sau ngày thi đầu tiên vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, ông Văn Thái Thông (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã viết những lời tâm sự gửi đến con gái mình, là thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân): “Con gái à! Hôm nay là ngày đầu tiên con chính thức cầm bút làm bài thi của mình. Ba tin rằng, với kiến thức con đã khổ luyện, hàng đêm con thức khuya người gầy rộc để học bài, con sẽ hiện thực hóa nguyện vọng của mình vào trường THPT mà con cho là tốt nhất và phù hợp với con".

Tại điểm thi trường THCS Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân), thanh niên tình nguyện sử dụng ô che mưa cho các thí sinh từ vòng ngoài, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

"Con gái à! Con đừng quá lo lắng! Cuộc đời con người sinh ra không phải ai cũng may mắn được trải qua quãng đời học sinh vô tư, tinh nghịch và trong sáng cả đâu. Cùng trang lứa với con có rất nhiều bạn không được đi học để hôm nay trở thành sĩ tử được ghi danh và có quyền ngồi vào phòng thi, có cơ hội thể hiện tài năng và kiến thức mình đã học được như con gái của ba đâu! Cho nên, sự sợ hãi và lo lắng sẽ khiến cho con người chúng ta không thông suốt và mẫn tuệ cả trong suy nghĩ và hành động, dẫn đến quên đi những kiến thức mà mình đã lĩnh hội và học được.

Mỗi kỳ thi là một lần đánh giá năng lực việc học tập hàng ngày của con thôi. Con hãy coi kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này như những bài thi mà 9 năm nay con đã làm. Con cũng đã tự lựa chọn cho mình một trường THPT công lập thuộc top đầu của Hà Nội, nhưng con cũng đừng nên bận tâm đến chuyện phải vào được trường đó để ba mẹ vui. Điều ba muốn con cần làm lúc này là giữ gìn sức khỏe thật tốt để tham gia trọn vẹn cả kỳ thi.

Mỗi kỳ thi là một sự tập dượt, cũng là dịp để con trưởng thành và bản lĩnh hơn. Ba tin con sẽ vượt qua thử thách này để về đích xuất sắc, thực hiện được mong ước của mình! Cố gắng lên con gái, ba tin con không những làm bài được mà làm rất xuất sắc!”

Điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) lập chốt chặn phòng, chống dịch và ngăn luồng giao thông hai đầu phố Nhân Hòa, không có hiện tượng tắc đường.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoa (có con gái là học sinh Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội, quận Thanh Xuân), dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022, con gái đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nhân Chính. Ngoài ra, con còn đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường THPT Khoa học Giáo dục.

“Những trường con đăng ký dự thi, xét tuyển đều là trường chuyên, trường tốp đầu của Hà Nội khiến con có áp lực rất lớn. Tuy nhiên, gia đình luôn tạo điều kiện để con có tâm lý thoải mái tham gia kỳ thi. Gia đình động viên con, trường chuyên, trường top không phải là cánh cửa duy nhất vào đời. Nếu cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra”, bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, ông Văn Thái Thông cho biết, qua buổi đầu đưa con gái đi thi, ông đánh giá công tác tổ chức tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót rất tốt, đã lập chốt chặn phòng, chống dịch và ngăn luồng giao thông hai đầu phố Nhân Hòa, không có hiện tượng tắc đường. Tổ công tác bảo đảm an ninh, an toàn và tuyên truyền tới Nhân dân sống xung quanh điểm thi nghiêm túc chấp hành nên buổi thi sáng 12/6 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các hướng dẫn viên, tình nguyện viên rất chu đáo trong việc hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi.

Theo kinhtedothi.vn