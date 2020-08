Cuối tháng 8 có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 không?

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hiện còn 26.308 thí sinh ở các địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh chưa được dự thi tốt nghiệp THPT. Vậy khi nào Bộ GD&ĐT tổ chức cho các thí sinh này thi tốt nghiệp đợt 2?

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương Bộ GD&ĐT được tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho trên 5.000 học sinh tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột vào cuối tháng 8 này.

“UBND tỉnh đã quyết định chấm dứt cách ly xã hội TP Buôn Ma Thuột từ 0h ngày 17/8 và tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh nên ngành giáo dục có đề xuất cho các thí sinh được dự thi đợt 2 cho các em yên tâm”, ông Khoa thông tin.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, dự kiến thí sinh tại TP Buôn Ma Thuột sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cùng với các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam.

Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng, Quảng Nam đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột, dịch bệnh đang được kiểm soát nên kiến nghị tổ chức thi trước khai giảng năm học mới.

Ảnh minh họa

“Hiện các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất và Sở GD&ĐT tỉnh đang chờ ý kiến của Bộ về thời gian tổ chức kỳ thi đợt 2 này xem có thể thực hiện cuối tháng 8 này không”, ông Khoa cho hay.

Còn theo ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, hiện tại diễn biến dịch bệnh còn phức tạp nên Sở GD&ĐT thông báo đến các trường THPT và Trung tâm GDTX giữ liên lạc với học sinh thường xuyên để động viên các em lớp 12 năm nay tiếp tục tự học, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng.

“Về kế hoạch tổ chức kỳ thi đợt 2, lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã chuẩn bị 24 điểm thi chính thức và 7 điểm thi dự phòng, trong mỗi điểm thi còn có các phòng thi dự phòng.

Cán bộ coi thi, tổ chức thi đã được điều động và có kế hoạch đổi người khi cần thiết. Mọi điều kiện tổ chức về chuyên môn đều được Sở GD&ĐT chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tình hình dịch bệnh, khi TP thấy đảm bảo an toàn, UBND sẽ cùng với các địa phương Quảng Nam, Đắk Lắk đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức kỳ thi cho các em”, ông Linh cho hay.

Thông tin về đề thi tốt nghiệp đợt 2, ông Mai Văn Trinh -Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) nhấn mạnh, kỳ thi sắp tới vẫn sẽ có mục tiêu giống như kỳ thi vừa qua. Để xây dựng đề thi cho một kỳ thi, trước hết chúng ta phải xác định mục tiêu của kỳ thi, sau đó xây dựng cấu trúc đề thi.

"Từ cấu trúc sẽ phát triển trên cơ sở ngân hàng câu hỏi đã được xây dựng trước đó, chúng tôi sẽ bằng biện pháp kĩ thuật để xây dựng các đề thi vừa đáp ứng mọi mục tiêu yêu cầu của kỳ thi và đảm bảo độ khó tương đương.

Đề thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ không khó hơn đợt 1, thí sinh có thể yên tâm”, ông Mai Văn Trinh cho biết.

Do kỳ thi tốt nghiệp chia làm 2 đợt nên một số thí sinh đợt sau cũng không khỏi lo lắng về việc xét tuyển Đại học. Về những lo lắng này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) khẳng định, Bộ GD&ĐT đã có những chỉ đạo kịp thời tới các trường để các thí sinh tham gia các đợt thi khác nhau vẫn có được quyền lợi công bằng như nhau.



"Vừa qua, Bộ GDĐT đã ban hành công văn hướng dẫn và đề nghị các trường đại học dựa trên căn cứ khoa học dành tỉ lệ chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp cho các thí sinh phải lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT.



Thời hạn các trường phải báo cáo về Bộ GDĐT là 3/9. Do đề án tuyển sinh của các trường rất đồ sộ nên các trường cần có thời gian để điều chỉnh các phương thức thức tuyển sinh phù hợp.



Các trường cũng sẽ có nhiều phương thức tuyển sinh, nên các em thi đợt sau có thể đăng ký xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THPT mà còn bằng những phương thức tuyển sinh khác", bà Thuỷ nói.



Bà Thủy cũng nhấn mạnh, công tác tuyển sinh sẽ luôn giữ nguyên tắc đảm bảo sự an toàn cũng như đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh dù thi đợt 1 hay đợt 2. "Chúng tôi sẽ luôn cùng với các thí sinh để giám sát tình hình thực hiện tuyển sinh, cũng như công bố công khai rộng rãi để các thí sinh được biết và yên tâm trong quá trình xét tuyển đại học dù là kỳ thi trước hay sau", bà Thủy cho hay.

Hoàng Thanh