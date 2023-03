Giá vàng hôm nay 4/3: Tuần tiếp theo giảm giá

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 4/3, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h55' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h14' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật sáng 4/3

Biểu đồ giá vàng SJC từ 25/2-4/3

Tỷ giá trung tâm ngày 4/3 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.637 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (4/3) được giao dịch quanh mốc 23.520 đồng/USD (mua vào) và 23.890 đồng/USD (bán ra).

Chốt phiên giao dịch 3/3, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) – 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,82 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,15 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang ở mức thấp. (Ảnh: Nguyễn Huế)

Giá vàng quốc tế

Tới 10h20' hôm nay (ngày 4/3, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.856,5 USD/ounce, tăng 24,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.854,6 USD/ounce, tăng 21,6 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 4/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá gần 53,47 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức 1.832 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.833 USD/ounce.

Chi phí lao động tại Mỹ tăng nhanh hơn nhiều so với ước tính trước đó trong quý IV/2022. Dữ liệu bảng lương tháng 2 và giá tiêu dùng sắp công bố sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư thêm manh mối về lộ trình của lãi suất trước cuộc họp của Fed vào tháng 3. Dự kiến, lãi suất tăng thêm 0,25%.

Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức cao là 4,091%. Theo dữ liệu từ Refinitiv, đây là tháng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn này có mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981.

Giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài để kiểm soát lạm phát. Điều đó có nghĩa Fed sẽ kìm hãm tăng trưởng của kinh tế, giảm bớt nhu cầu tiêu dùng và thương mại.

Việc Fed tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao đã cản trở các nhà đầu tư đầu tư vào những tài sản không sinh lời như vàng.

Dự báo giá vàng

Nicky Shiels, Chiến lược gia kim loại MSK PAMP nhận định, vàng đang giao dịch thận trọng và giằng co để giữ ổn định mức giá đạt được. Xu hướng tăng giá đã bị phá vỡ và vàng gặp rủi ro về mặt kỹ thuật sau khi không giữ được mức 1.850 USD

Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters cho biết, giá vàng có thể trong ngưỡng hỗ trợ 1.816 USD/ounce, nếu phá vỡ dưới mức này có thể xuống 1.793 USD/ounce.

Duy Anh