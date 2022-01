Mê mẩn ngắm những bộ đồ chơi khâu tay của cô giáo Thanh Hóa làm cho 4 con

Tuy không học qua lớp may vá nào nhưng chị Nguyễn Thị Như Quỳnh đã làm ra những món đồ khâu tay vô cùng khéo léo và sinh động.

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1984, Thanh Hóa) hiện là giáo viên nhưng lại có niềm đam mê với may vá.

“Năm 2014, sau khi sinh xong con trai thứ 2, vì muốn tìm kiếm một thứ giải khuây mà mình tìm đến may vá. Ban đầu chỉ là may quần áo, khăn yếm... cho con, sau đó mình làm đồ chơi từ vải nỉ để con chơi cho an toàn, sạch sẽ.

Kể từ đó, làm đồ chơi từ vải nỉ trở thành niềm vui trong cuộc sống của mẹ bỉm sữa là mình. Đến tận hôm nay, tuy không còn nhiều thời gian dành cho nó nhưng hễ có dịp là mình lại ngồi khâu vá những đồ nhỏ nhắn, xinh xinh để tặng người thân nhân các dịp đặc biệt”, chị Quỳnh kể về quá trình “nghiện” may vá của mình.

Chị Quỳnh cùng 4 con hiện đang học lớp 2, 6, 7, 8.

Ban đầu, khi mới tập tành, chị Quỳnh mua các set vải nhỏ đủ màu, kim chỉ phụ kiện tại 1 shop online tại Hà Nội. Sau khi làm xong chị đăng lên mạng xã hội "khoe" các đồ làm cho con. Nhận được lời khen ngợi, động viên của bạn bè, người thân nên chị càng ham làm hơn.

“Mình cứ tranh thủ lúc rảnh khi con ngủ hoặc làm xong việc nhà là bắt tay vào làm, mặc dù có lúc các con rất nhỏ nên mình phải cùng lúc chăm sóc 3 bé lớn 4,5,6 tuổi và cu út 4 tháng.

Mình nhớ nhất là bộ đồ chơi đầu tay là bộ củ quả đơn giản dạng 2D làm mất 2 tuần từ khâu thiết kế, cắt đến khâu, nhồi bôn. Tất cả các sản phẩm từ vải nỉ mình làm đều khâu tay 100%”, chị Quỳnh nói.

Những món đồ chơi được chị Quỳnh tự khâu bằng tay.

Chị Quỳnh cho biết bản thân chưa từng học qua trường lớp nào về làm đồ chơi vải nỉ. Tất cả đều là tình cờ làm rồi mày mò xem thêm video hướng dẫn miễn phí trên mạng.

Có một đặc điểm là làm đồ chơi từ vải nỉ rất tỉ mỉ và chi tiết vì khâu tay 100%, các bộ phận của đồ chơi rất nhỏ, vừa khâu vừa nhồi bông bằng các dụng cụ bé tí nên người làm cần nhiều sự kiên nhẫn.

Bản thân chị Quỳnh cũng đã từng hướng dẫn cho vài người nhưng vẫn chưa có ai tâm huyết theo đuổi lâu dài được, dù nhìn các sản phẩm chị làm ra đều rất mê.

Bận rộn với việc chăm sóc 4 con nhưng cứ rảnh tay là chị Quỳnh tìm đến việc may vá

“Mình đã làm rất nhiều món đồ tặng người thân, bạn bè vào dịp sinh con, đám cưới, sinh nhật... mọi người ai cũng rất thích thú vì là đồ thủ công, được làm riêng cho mình như đồ chơi theo chủ đề bộ củ quả, bộ động vật hoang dã, bộ động vật nuôi, bộ sinh vật biển, bộ khủng long, bộ đồ chơi bé gái, bộ rối tay kể chuyện (gồm rối ngón tay và rối bàn tay), đồ trang trí nhà cửa như dây treo tường, treo nôi, hoa vải, móc khóa, sách vải...”, chị Quỳnh chia sẻ về những sản phẩm mình làm.

Cùng ngắm thêm những sản phẩm khâu tay của chị Quỳnh nhé:

Hoàng Thanh