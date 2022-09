Nguyên nhân trẻ nhỏ chảy máu cam vào mùa thu và cách phòng ngừa, xử lý

Chảy máu cam sẽ làm bé khó chịu, hoặc báo hiệu một số vấn đề về sức khỏe. Cùng tìm hiểu về nguyên nhân chảy máu cam ở trẻ nhỏ cũng như các xử lý và phòng ngừa nhé!

Nguyên nhân gây ra hiện tượng chảy máu cam ở trẻ nhỏ

Do mạch máu ở niêm mạc mũi của bé nhiều, thành mỏng, niêm mạc mềm nên dễ bị vỡ và chảy máu dưới nhiều tác động khác nhau. Đặc biệt khi thời tiết chuyển mùa, khí hậu hanh khô, mưa gió và các môi trường không khí khác, niêm mạc mũi của bé mỏng manh, dễ vỡ nên dẫn đến hiện tượng chảy máu cam. Cũng có thể bé bị chảy máu cam do chấn thương như va chạm khi chạy, chơi game, thậm chí có thể do bé có thói quen ngoáy mũi bằng ngón tay.

Bé bị chảy máu cam phải làm thế nào?

Phương pháp ấn

Khi trẻ bị chảy máu cam, bạn có thể cho trẻ ngồi dậy, nghiêng đầu về phía trước, dùng ngón tay cái và ngón trỏ kẹp chặt phần tiếp giáp của sụn mũi và xương cứng, ấn trong 10 - 20 phút.

Chườm lạnh

Khi bé bị chảy máu cam, lượng máu chảy ra tương đối ít, bạn có thể dùng túi đá hoặc khăn nhúng nước lạnh để chườm lạnh lên trán và cổ của bé để làm co mạch máu, giúp giảm bớt tình trạng chảy máu mũi.

Kịp thời can thiệp y tế

Nếu bé bị chảy máu cam không cầm được và kèm theo các triệu chứng như xanh xao, đổ mồ hôi lạnh và khó thở, hãy đưa bé đến bệnh viện kịp thời. Nếu bé bị chảy máu cam nhiều lần, hãy đi khám kịp thời để loại trừ các khối u và dị vật trong mũi.

Làm thế nào để ngăn ngừa chảy máu cam ở trẻ sơ sinh?

Chế độ ăn nhẹ

Vào mùa thu, khí hậu hanh khô, chế độ ăn của bé nên nhạt, không ăn cay, nhiều hoa quả, uống nhiều nước, đảm bảo cung cấp đủ vitamin, giúp bé tăng cường sức đề kháng.

Sửa thói quen ngoáy mũi

Cha mẹ nên kịp thời sửa thói quen xấu của bé là ngoáy mũi bằng ngón tay trong tiềm thức và cố gắng tránh va chạm và chấn thương mũi.

Duy trì độ ẩm trong nhà

Vào mùa thu và mùa đông hanh khô, nên thường xuyên mở cửa sổ để thông gió nhằm duy trì độ ẩm trong nhà.

Hạ Thảo