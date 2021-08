Tin câu “ở nhà chồng nuôi”, cô vợ chết ngất khi phát hiện sự thật bấy lâu

An tốt nghiệp loại giỏi tại một trường đại học danh tiếng, sau đó cô nhanh chóng có một vị trí công việc khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Năm 27 tuổi An lập gia đình, chồng cô cũng là tuýp người đàn ông chiều vợ, luôn đứng về phía vợ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Một năm sau ngày cưới vợ chồng An đón đứa con trai đầu lòng và cũng từ đây cuộc hôn nhân của cô bước sang nhiều ngã rẽ.

Vợ chồng có kinh tế ổn định nhưng bố mẹ hai bên ở xa, ông bà lại lớn tuổi nên không ai hỗ trợ An trông con. Vì không yên tâm giao con cho người giúp việc nên chồng đề nghị An nghỉ việc ở nhà trông con và nội trợ, tất nhiên mọi thứ chồng cô sẽ lo cả.

Cho dù bạn bè đều khuyên An rằng chỉ nên ở nhà và dành thời gian cho con đến khi con đủ cứng cáp, có thể gửi con đi lớp rồi quay lại công việc nhưng An vẫn một mực tin câu “ở nhà chồng nuôi”.

Con trai được 2 tuổi, An quyết định mang bầu và sinh thêm đứa nữa nuôi một thể. Tất nhiên, lúc này chồng An đều một tay lo hết chuyện kinh tế trong nhà. Vất vả hơn khi một mình lo kinh tế nhưng chồng An vẫn rất yêu vợ, thương con nên cô đặt trọn niềm tin ở anh.

Khi đứa con thứ hai được khoảng 10 tháng, một hôm chồng đi công tác, An phải gửi đứa lớn sang nhà hàng xóm để cho đứa nhỏ đi tiêm phòng. Ngồi trong taxi An bàng hoàng khi thấy chồng mình tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp khác.

Giác gian của người phụ nữ mách bảo rằng hạnh phúc gia đình đang bị đe dọa, An âm thầm thuê người theo dõi chồng, lén đặt định vị trong ô tô của chồng.

Một tháng sau, An chết ngất khi thấy những tấm ảnh mà thám tử tư gửi đến. Người phụ nữ đi cùng chồng cô chính là thư ký cùng công ty. Cô gái kia kém An 4 tuổi, ngoại tình rất thu hút.

Trưa nào họ cũng hẹn hò, đi ăn, cuối tuần họ còn đi chơi cùng nhau. Thì ra, chồng An luôn lấy lý do bận để đi ra ngoài tòm tem nhưng An lại không mảy may nghĩ khác về anh mà còn thương anh vất vả kiếm tiền ngược xuôi.

An quyết định gửi các con sang nhà ngoại, cô vào bếp nấu một bữa tối thật ngon có cả hoa hồng và nến. Khi chồng vừa dùng bữa tối xong An lẳng lặng ném những tấm ảnh kia vào mặt chồng.

Chồng An không chối cãi, cũng không thanh minh, anh thừa nhận mình có người tình bên ngoài. Lý do chồng đưa ra mới khiến An đau lòng, anh nói anh không còn hứng thú với một người phụ nữ chỉ biết ăn bám chồng, mỗi khi về nhà anh rất áp lực khi thấy vợ lôi thôi, lếch thếch nhưng anh vẫn phải ngon ngọt dỗ dành, yêu thương.

Chồng An xin cô hãy ký đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai, toàn bộ nhà cửa anh sẽ để lại hết cho An và hai con.

Lúc này, An chỉ biết cười nhạt, cứ ngỡ đã tìm đúng một nửa của cuộc đời nên lâu nay cô hi sinh hết thời gian cho gia đình mà chưa từng nghĩ đến bản thân. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ rằng có ngày hôm nay, khi mà An bầu bí, bỉm sữa nuôi con ở giai đoạn mệt mỏi, xấu xí nhất thì chồng lại nỡ đối xử như vậy.

Là phụ nữ hãy yêu thương bản thân, hãy đẹp theo cách mà bạn muốn. Phụ nữ cũng đừng tin lời “ở nhà chồng nuôi”, hãy đi làm, hãy kiếm tiền, hãy chủ động kinh tế bản thân để luôn độc lập và mạnh mẽ trước mọi tình huống cuộc đời.

Minh Hà