Sự thật clip 'mẹ đi lấy chồng bỏ con gái khóc rưng rức' gây xôn xao MXH

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống đầy xúc động thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip, một phụ nữ mặc trang phục áo dài truyền thống được cho là chuẩn bị lên xe hoa thì bị một bé gái ôm chặt, khóc lóc không chịu rời mẹ.

Người phụ nữ dỗ dành bé gái "Con đi tắm đi mẹ ngồi đây đợi, mẹ không có đi"; "Mẹ con có đi bà ngoại chạy xe theo",... Thế nhưng cháu bé vẫn ôm chặt mẹ khóc rưng rức và nói: "Không, con muốn mẹ ở đây".

Những hình ảnh trong đoạn clip ngắn ngủi đã khiến cho cư dân mạng cảm thấy rưng rưng xót xa. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại không phải là chuyện mẹ đi lấy chồng bỏ con ở lại.

Người mẹ trong đoạn clip trên là chị Mỹ Hạnh quê ở Vĩnh Long, mới kết hôn và hiện đang sống cùng chồng tại TP.HCM.

Sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, chị Hạnh đã liên tục nhận được những lời nói gièm pha, chỉ trích của cư dân mạng. Hầu hết sự ác ý đến từ những người mới chỉ được xem một đoạn clip ngắn mà chưa theo dõi các clip khác mà chị Hạnh đăng tải trên trang cá nhân.

Chia sẻ trên trang cá nhân của chị Hạnh cùng ngày đón dâu còn có một đoạn clip khác, đó chính là lúc hai mẹ con chị Hạnh vui vẻ với nhau trước khi đón dâu. "Mẹ đi lấy chồng con đi với mẹ luôn" - câu nói dễ thương được 2 mẹ con nhắc đi nhắc lại nhiều lần khiến người nghe bật cười.

Chị Hạnh giải thích lí do vì sao không đưa con gái theo luôn trong ngày rước dâu: "Do phong tục ở miền Tây không đưa rước 2 người và cũng là để giữ duyên cho con gái nên không được phép cho con đi theo. Vì thế gia đình 2 bên thống nhất sau khi cưới 3 ngày thì sẽ quay về đón con gái lên ở cùng. Gia đình chồng mình ai cũng thương con hết. Các bạn một lần đò hãy can đảm lên, hạnh phúc đang chờ bạn phía trước".

Trên trang cá nhân chị Hạnh có đăng nhiều clip trả lời những thắc mắc của cộng đồng mạng, đính chính những tin đồn sai sự thật. Chị Hạnh mong rằng qua những clip chia sẻ của mình trên trang cá nhân, cộng đồng mạng sẽ hiểu thêm về gia đình của chị, không nên có những bình luận tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của gia đình.

Cư dân mạng từ chỗ ban đầu bày tỏ sự phẫn nộ, hoài nghi đã quay ra cảm thông cho người mẹ cũng như thấu hiểu được vì sao cháu bé lại ôm riết lấy mẹ không chịu buông tay:

"Trường hợp này là bé đang làm nũng mẹ, không chịu đi thay đồ chứ có phải mẹ bỏ bé lại đâu mà mọi người lên án kinh thế";

"Mới xem clip đầu tiên chỉ có bé khóc và bà ngoại dỗ xém chút thì hiểu nhầm em và gia đình rồi. Mong em và con luôn hạnh phúc nhé";

"Từ video chia sẻ trên facebook mà phải tìm rõ nguồn cơn.Thấy không đúng như những gì đội câu view nói mừng lắm luôn. Em bé dễ thương lắm, chúc 2 mẹ con hạnh phúc nha";

"Chúc con gái cưng mau lớn khỏe mạnh, được ông bà bố mẹ hai bên yêu thương hết mực nha";

"Xem clip xong vừa thương bé vừa thương người mẹ. Ai cũng có nhu cầu được hạnh phúc, ai cũng mong được sống giữa yêu thương. Chúc cháu và gia đình mới của mẹ luôn ngập tràn hạnh phúc yêu thương nhau";

"Đừng bận tâm gì tới những lời nói không đúng sự thật trên mạng xã hội làm gì cho đau đầu. Cầu mong bé luôn được sống cùng gia đình mới đầy hạnh phúc yêu thương của mẹ";

