Gần 2.000 ca vào viện, 9 người tử vong vì đánh nhau trong 4 ngày Tết

Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều mùng 3 Tết Quý Mão 2023 tổng hợp số liệu báo cáo từ 63 Sở Y tế và y tế ngành trên cả nước, cho thấy 4 ngày nghỉ Tết năm nay (từ 7h ngày 29 đến 7h mùng 3), dù số ca cấp cứu và nhập viện vì tai nạn đánh nhau giảm 4-5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái, nhưng số bệnh nhân tử vong lại tăng.

Cụ thể, có gần 2.000 ca khám, cấp cứu vì đánh nhau trong 4 ngày nghỉ Tết, tương đương trung bình mỗi ngày có 500 ca vào viện vì đánh nhau. Có 836 ca phải nằm viện, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với năm ngoái.

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, so sánh 4 ngày nghỉ Tết năm nay, số ca khám, cấp cứu, tử vong liên quan đến tai nạn giao thông tăng nhẹ, trong khi số khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ... tăng mạnh. Nhiều ca bệnh dập nát bàn tay, thậm chí mất bàn tay, ảnh hưởng thị lực...

Theo đó, có tới 365 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ, pháo hoa, tăng 57,3% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong gần 400 ca gặp nạn vì pháo, có 251 ca phải nhập viện, tăng 124% so với cùng kỳ.

Bệnh nhân vào viện vì tai nạn pháo tự chế dịp Tết Quý Mão điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: BVCC

Số ca tai nạn giảm dần, nếu từ sáng 30 đến sáng mùng 1 có 186 ca, 24 giờ tiếp theo có 92 ca thì từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 3, có 48 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại (gấp đôi ngày này Tết năm trước).

Cũng theo Bộ Y tế, trong 4 ngày nghỉ Tết, có 29 ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác (tăng 20,7%), 17 ca phải nhập viện, 2 ca tử vong.

Trao đổi về độ nguy hiểm của tai nạn do pháo tự chế, bác sĩ Nguyễn Điện Thanh Hiệp, Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện 108), cho hay pháo phát nổ có thể gây chấn thương phần mềm, rách da. Ngoài ra, hội chứng sóng nổ còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân... Các chấn thương do pháo nặng hay nhẹ, tùy thuộc vào lượng thuốc nổ và tính chất quả pháo.

Liên quan tai nạn giao thông, sau 4 ngày nghỉ Tết đã có hơn 16.300 ca khám, cấp cứu, tăng nhẹ 3,7% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó 6.094 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 16% so với cùng kỳ Tết 2022. Đã có 179 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, tăng 17 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. Riêng từ sáng mùng 2 đến sáng mùng 3 có 51 ca tử vong.

Trong 4 ngày nghỉ Tết đã có 449 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa, tăng hơn 11% so với cùng kỳ tuy nhiên số ca phải nhập viện lại giảm. Có 4 ca tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Võ Thu