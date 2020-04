Thiếu úy công an 'tố' 2 lần bị Đường Nhuệ và đàn em truy sát

Chiều 21/4, trao đổi với PV, Thiếu úy Nguyễn Văn Hà (công tác tại Công an phường Phúc Khánh, TP Thái Bình; là con của vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) bức xúc chia sẻ, mặc dù là cán bộ trong lực lượng vũ trang nhưng cá nhân anh cũng cảm thấy “nản” vì chính mình đã không tự bảo vệ được bản thân và người thân trong gia đình.

Thiếu úy Nguyễn Văn Hà.

Đường Nhuệ truy sát, đe dọa cả công an

Anh Hà kể lại, vào ngày 18/10/2018, khi anh Hà đi làm thủ tục bán căn nhà ở đường Nguyễn Danh Đới (TP Thái Bình) cho anh H. (ở huyện Kiến Xương, Thái Bình), anh bị đàn em của Nguyễn Xuân Đường (thường được biết đến với tên gọi 'võ sư Đường Nhuệ') theo đến văn phòng công chứng Nguyễn Xuân Thọ (số 224, phố Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình).

Sau khi làm xong thủ tục, anh Hà đi cùng xe ô tô anh H. về phố Đốc Đen, phường Trần Lãm ăn cơm. Khi vừa bước xuống xe thì bị Đường Nhuệ cùng 4 đàn em, trong đó có Bùi Mạnh Tiến (thường gọi là Tiến “Trắng”, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường), đi xe Honda Civic màu trắng nhảy xuống quây đánh. Trước sự côn đồ, hung hãn của nhóm giang hồ này, anh Hà đã phải bỏ chạy và bị Đường Nhuệ cùng đàn em tiếp tục đuổi theo, truy khoảng gần 1km, sát từ đường Đốc Đen đến đường Nguyễn Danh Đới.

May mắn chạy được vào nhà ông Buồng (đối diện số nhà 138, tổ 4 phường Trần Lãm) rồi lên tầng 4 và trèo qua nóc nhà ông Buồng qua các nhà khác để trốn, Thiếu úy Hà mới thoát được sự truy sát của nhóm Đường Nhuệ.

Sau đó, Thiếu úy Nguyễn Văn Hà đã báo cáo vụ việc đến chỉ huy Công an phường Phúc Khánh và ông Cao Giang Nam (Phó trưởng Công an TP Thái Bình).

Bản tường trình của Thiếu úy Nguyễn Văn Hà về vụ việc bị Đường Nhuệ truy sát.

Thiếu úy Hà còn phải nhờ cán bộ, chiến sỹ Công an phường Phúc Khánh đến đón về để đảm bảo an toàn. Chiều cùng ngày, anh Hà đến Công an phường Trần Lãm trình báo vụ việc.

Theo Thiếu úy Hà, nguyên nhân dẫn đến việc băng ổ nhóm của Đường “Nhuệ” liên tục truy sát anh là do sau khi cơ quan báo chí đăng tải nội dung vụ việc Công ty TNHH Lâm Quyết bị Đường Nhuệ cho đàn em đến đập phá tài sản, đe dọa nhằm chiếm đoạt, cướp Công ty.

Không chỉ có vậy, Đường Nhuệ còn âm mưu ngăn cản, không cho anh Hà bán căn nhà số 138 Nguyễn Danh Đới (mang tên bố mẹ anh) để lấy tiền trả nợ ngân hàng.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi qua điện thoại với PV, ông H. (người mua nhà, đi cùng với anh Hà) xác nhận ông có chứng kiến vụ việc Đường Nhuệ cùng đàn em chặn đường, truy sát Thiếu úy Hà. Theo ông Hùng, vào thời điểm đó còn có mẹ và vợ của ông ngồi trên xe cũng chứng kiến sự việc kinh hoàng.

Sau sự việc truy sát không thành đó, khoảng tháng 3/2019, khi anh Hà đang dừng ở cửa showrom ô tô Kia trên đường Hùng Vương (TP Thái Bình) thì xe ô tô Honda HR-V màu trắng (của Tiến “Trắng”) từ đâu lao tới chặn đầu xe anh. Một số đối tượng ngồi trong xe HR-V lập tức nhảy xuống định vây đánh nhưng anh Hà đã quay đầu xe chạy thoát.

Ngày 18/4/2020, Thiếu úy Nguyễn Văn Hà đã viết “tâm thư” gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý băng nhóm Đường Nhuệ, đòi lại công bằng cho gia đình mình.

“Tâm thư” của Thiếu úy Nguyễn Văn Hà.

Theo nội dung “tâm tư” của anh Hà, bố mẹ anh (ông Lẫm và bà Quyết, chủ Công ty TNHH Lâm Quyết) cũng là nạn nhân của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường – Nguyễn Thị Dương. Năm 2017, do thiếu thiếu vốn làm ăn nên bố mẹ anh có vay vợ chồng Đường Dương một khoản tiền với lãi suất rất cao.

Trong thời gian vay, bố mẹ anh Hà vẫn trả lãi đầy đủ nhưng bị Đường - Dương ép ủy quyền bàn giao Công ty TNHH Lâm Quyết để trừ nợ. Vì ông Lẫm bà Quyết không đồng ý nên Đường Nhuệ đe dọa sẽ cho đàn em tới giết người và xác định nuôi đàn em trong tù.

Đến ngày 03/10/2017, đàn em của Đường Nhuệ đã tới đập phá Công ty TNHH Lâm Quyết, lấy đi tài sản và toàn bộ giấy tờ làm ăn của Công ty.

Qua sự việc trên, gia đình Thiếu úy Hà đã gửi đơn đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công can TP Thái Bình tố cáo hành vi phạm tội của vợ chồng Đường - Dương và đàn em, nhưng việc thụ lý đơn và trình tự giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra không đúng quy trình. Công an TP Thái Bình không khám nghiệm hiện trường, cắt xén hồ sơ, cố tình làm sai lệch vụ án…

Bản thân Thiếu úy Hà đã có rất nhiều đơn kiến nghị, đề nghị gửi tới các cơ quan chức năng nhưng không được hồi đáp.

Liên quan đến nội dung “tâm thư” của Thiếu úy Nguyễn Văn Hà, PV đã gọi điện, nhắn tin hỏi Trưởng công an TP Thái Bình để xác minh, tuy nhiên, đến thời điểm vẫn chưa được nhận được thông tin phản hồi từ vị này.

Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó lọt?

Ở một diễn biến khác, trong ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình.

Cụ thể, vào ngày 18/11/2014, bà Đinh Thị Lý (SN 1964, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cùng con trai lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để làm việc. Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em đã hành hung cả 2 mẹ con bà Lý khiến con trai bà Lý bị vỡ xương hàm, phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật 15%.

Sau đó, Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 5/1/2015. Nhưng đến ngày 5/7/2015, chính cơ quan này lại ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”. Cả quyết định khởi tố và đình chỉ đều do ông Cao Giang Nam, Phó Giám đốc, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ký.

Nguyên Trung