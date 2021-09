Yêu cầu gần 3.000 lượt phương tiện không ra, vào thành phố

Ngày 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 22/9 đến 11 giờ ngày 23/9, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 22 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 20.530 lượt phương tiện (trong đó có 41 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 27.307 lượt người qua chốt; trong đó, đã yêu cầu 2.986 lượt phương tiện quay đầu (1.866 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 1.120 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố).

Bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, lực lượng Công an Thủ đô đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 65 trường hợp (có 20 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 1 cơ sở vi phạm, 44 trường hợp có hành vi vi phạm khác).

Cùng với việc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, Công an các quận, huyện, thị xã còn tăng cường đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hà Nội 'nới lỏng', người dân đổ xô về quê, cửa ngõ Pháp Vân tắc nghẽn cả km Tại Pháp Vân - Cầu Giẽ sáng nay, rất đông người và phương tiện di chuyển về quê nên đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ.

Người từ Hà Nội đi tỉnh, thành khác có bị cách ly không, cần giấy tờ gì? Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15. Rất nhiều người dân Hà Nội băn khoăn, thời điểm này họ muốn về quê, đi các tỉnh thành khác cần giấy tờ, thủ tục gì?

Theo cand.com.vn