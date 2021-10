Phát hiện hình ảnh nghi phạm giết bố mẹ cùng em gái qua camera an ninh ở Bắc Ninh và Hà Nội sau thảm án

Sáng 23/10, trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, qua trích xuất camera, cơ quan công an nhận thấy nghi phạm giết bố, mẹ cùng em gái nhiều khả năng đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Thanh, qua hình ảnh thu thập được từ nhiều camera an ninh của người dân, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Trần Văn Hiếu (kẻ sát hại cả bố mẹ đẻ lẫn em gái ruột) đi đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh và hướng về Hà Nội.

Trần Văn Hiếu - nghi phạm giết bố mẹ và em gái đang bị công an truy bắt.

''Camera an ninh ở Bắc Ninh phát hiện Hiếu đi qua địa bàn. Tương tự như vậy, một số hình ảnh từ camera an ninh ở Hà Nội cũng phát hiện Hiếu đã xuất hiện ở đây… Cụ thể thì chưa biết thế nào. Cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng”, lãnh đạo UBND xã Tân Thanh thông tin.

Nói về việc mai táng cho các nạn nhân, vị này chia sẻ: “Sau khi khám nghiệm tử thi của các nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho người thân tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Đêm qua (22/10), người thân trong gia đình đã đưa các nạn nhân đi hỏa thiêu. 2 giờ chiều nay (23/10), gia đình sẽ tiến hành an táng tại nghĩa trang quê nhà”.

Hình ảnh đối tượng Trần Văn Hiếu trước khi rời khỏi hiện trường.

Được biết, UBND huyện hỗ trợ gia đình nạn nhân 18 triệu đồng, còn UBND xã Tân Thanh hỗ trợ 3 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Trước đó, chiều 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Đối tượng này đang bị cơ quan điều tra cáo buộc liên quan vụ thảm án ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng 22/10, công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình nên đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, điều tra làm rõ.

Khi đến hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể ông Trần Đình L. (bố Hiếu), bà Bùi Thị Th. (mẹ Hiếu) và chị Trần Thị Th. (em của Hiếu) tử vong tại sân nhà.

Cơ quan Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, sau khi gây án, nghi phạm Hiếu rời khỏi hiện trường bằng chiếc xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh.

Cũng theo cơ quan công an, Hiếu có một tiền án về tội ''Cố ý gây thương tích'', vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10.

