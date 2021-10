Vừa trộm được 2 buồng cau, hai tên trộm gặp ngay công an đi tuần tra

Sáng nay (31/10), thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, cơ quan này đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nhanh chóng đưa 2 đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi) và Phạm Tuyên (23 tuổi), cùng trú tại phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) ra xử lý trước pháp luật về hành vi ăn trộm cau.

Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/10, Thịnh và Tuyên đã rủ nhau đến vườn của gia đình ông Vũ Ngọc Thạnh (64 tuổi, trú tại phường Ea Tam) để ăn trộm cau. Sau khi đến nơi 2 đối tượng đã nhanh chóng cắt 2 buồng cau.

Tuy nhiên, khi đang định tẩu thoát thì 2 đối tượng đã bị lực lượng Công an phường Ea Tam đi tuần tra phát hiện bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Làm việc với cơ quan Công an, Thịnh và Tuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời khai thêm một vụ trộm quả cau khác cách đây không lâu.

Trong thời gian gần đây, giá quả cau tăng cao đột ngột lên đến gần 100 ngàn/1kg nên đã xuất hiện tình trạng kẻ trộm thường xuyên rình mò các nhà trồng cau để ăn trộm.

