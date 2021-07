Vừa ngớt nắng gắt lại mưa tầm tã, lực lượng kiểm soát dịch cửa ngõ thành Vinh vẫn căng mình bám chốt

Dưới cơn mưa tầm tã, lực lượng CSGT, nhân viên y tế, tình nguyện viên… căng mình bám chốt, kiểm soát các phương tiện ra, vào thành phố Vinh (Nghệ An) để phòng chống dịch bệnh.

TP Vinh mưa tầm tã sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chốt kiểm soát dịch vẫn hoạt động liên tục không nghỉ.

Từ 0h ngày 7/7, tỉnh Nghệ An đã quyết định tháo dỡ các chốt trong nội bộ của TP Vinh với các huyện, thị xung quanh. Tuy nhiên, thành phố này vẫn giữ lại các chốt ở các trục giao thông chính có người, phương tiện ngoại tỉnh qua lại, gồm: cầu Bến Thủy 1, đường Phạm Hồng Thái, đường Đặng Thai Mai và quốc lộ 1A đoạn xã Nghi Liên để kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Chiều tối 7/7, ghi nhận của PV Infonet tại điểm chốt quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Liên (TP Vinh), lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Vinh), thanh tra giao thông, nhân viên y tế, các tình nguyện viên… vẫn đang tích cực làm việc của mình dưới cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Điểm chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Liên, TP Vinh. (Ảnh chụp chiều tối 7/7/2021)

Tại các điểm chốt này, người dân nội tỉnh khi ra, vào thành phố (trừ các khu vực đang phong toả, cách ly) không cần phải khai báo y tế, xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm nên đối với các phương tiện ngoài tỉnh khi vào thành phố, lực lượng kiểm soát yêu cầu phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép qua chốt.

Lực lượng CSGT, thanh tra, nhân viên y tế, các tình nguyện viên căng mình bám chốt dưới cơn mưa tầm tã ngày 7/7.

Dầm mưa cả ngày (7/7) tại điểm chốt, Đại uý Phạm Quốc Hội (Đội CSGT, Công an TP Vinh) cho biết, đây là điểm chốt có lượng phương tiện và người dân lưu thông rất nhiều nên các lực lượng cảnh sát, y tế… phải làm việc liên tục. Do các phương tiện lưu thông nội tỉnh khi đi lại không cần phải có giấy test nhanh, xét nghiệm âm tính nên lượng xe cộ đông đúc dù trời mưa rất to.

“Đã gần 21 ngày kiểm soát tại chốt, anh em ăn ở tập trung để phòng chống dịch bệnh. Tôi cũng nhớ gia đình, vợ con lắm nhưng chưa về thăm được. Chúng tôi cũng sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đến khi nào hết dịch, để cuộc sống người dân bình thường trở lại”, Đại uý Hội chia sẻ.

Đại uý Phạm Quốc Hội (Đội CSGT Công an TP Vinh) phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi vào thành phố.

Gần 21 ngày lực lượng kiểm soát phòng chống dịch làm nhiệm vụ cũng là khoảng thời gian Hoàng Thanh Tuấn (sinh viên chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y khoa Vinh năm thứ 5) tình nguyện giúp sức đội ngũ y tế TP Vinh. Khi tham gia các điểm chốt kiểm soát phòng dịch, Tuấn được phân công nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân đi vào thành phố khai báo y tế.

Tuấn kể: “Mỗi ngày em trực 6 tiếng ở đây. Trước đây, em cũng có tình nguyện tham gia vào đoàn y, bác sĩ của trường đi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở huyện Diễn Châu và TP Vinh”.

“Em ở Quảng Bình, cũng lâu rồi chưa về quê được do dịch bệnh kéo dài nhiều đợt chưa dứt. Tuy nhiên, em hiểu được ý nghĩa công việc mình làm nên rất phấn khởi. Đây cũng trách nhiệm của những nhân viên y tế như chúng em, cùng cả nước góp phần đẩy lùi dịch bệnh”, chàng sinh viên trẻ bày tỏ.

Sinh viên Hoàng Thanh Tuấn đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Trước đó, tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định chuyển việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Vinh, áp dụng từ 0h ngày 3/7.

Theo thống kê của cơ quan y tế, đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 129 ca dương tính với Covid-19 ở 10 địa phương, cụ thể: Thành phố Vinh: 87, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 05, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05... Có 5 bệnh nhân tái dương tính đã phát hiện sau điều trị từ Bắc Giang chuyển về tại 4 huyện: Nghĩa Đàn 1, Quế Phong 1, Thanh Chương 1 và Quỳnh Lưu 2. Đặc biệt, có 6 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

