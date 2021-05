Công an Hà Nội đã vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco làm lây nhiễm dịch

Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu xử lý vụ việc”.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của ông Nguyễn Văn Thanh và vợ.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) mắc Covid-19 có lịch trình hoạt động dày đặc, vợ chồng ông có tới 157 F1, hiện tại đã xác định 4 ca F1 dương tính.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, chiều qua 13/5 đã đề nghị Công an TP có sự vào cuộc để xử lý hồ sơ này theo đúng quy định pháp luật.

Trưa 14/5, trao đổi với PV Infonet báo VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: “Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao công an xem xét xử lý vụ việc Giám đốc Hacinco, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu vụ việc, xem xét xử lý dựa trên cơ sở thực tế, theo các quy định pháp luật".

Trước đó, vào chiều qua 13/5, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh – Chủ tịch UBND TP khẳng định, trường hợp ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (BN3634) rõ ràng là vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP khẳng định: "Qua kiểm đếm sơ bộ thì có gần 200 F1. Với tác động như thế, nếu F0 còn tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thì ngoài xử lý hành chính, tôi đề nghị Công an TP có sự vào cuộc để xử lý hồ sơ này theo đúng quy định pháp luật".

Hà Nội thêm 7 ca dương tính, 1 người là F1 của vợ Giám đốc Hacinco Sáng nay (14/5), CDC Hà Nội đã báo cáo 7 trường hợp dương tính mới, trong đó có 1 ca là F1 của BN3633 (vợ Giám đốc Hacinco).

Tiến Anh