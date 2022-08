Vụ nữ tài xế mang thai bị 2 người đàn ông đánh ở Hà Nội: Không khởi tố vụ án, chỉ lưu hồ sơ

Chiều 3/8, nguồn tin của Infonet cho biết, vụ người phụ nữ (đang mang thai) lái ô tô bị 2 người đàn ông đánh sau va chạm với xe đạp điện, Công an quận Thanh Xuân không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ phạt hành chính và lưu hồ sơ.

Theo nguồn tin của PV Infonet, vào ngày 28/7/2022, Cơ quan Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) ra thông báo như sau: Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1994, HKTT tại xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đăng ký cư trú tại P4207 The Terra An Hưng, khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2002, thường trú tại thôn 2, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi "Cố ý gây thương tích" với chị Lê Thị Hoàng Tuyết (SN 1997, cư trú tại số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào ngày 30/5/2022, tại trước số nhà 68 ngõ 116 Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hùng và Sơn là hai người mặc áo đen đánh chị Tuyết.

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 796GĐ-TTPY ngày 15/6/2022 của Trung tâm pháp y Hà Nội về thương tích của chị Tuyết ghi nội dung: "1. Chạm thương phần mềm vùng mặt không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng. Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần không quy định cho điểm tỷ lệ tổn hại sức khỏe đối với chạm thương này.

2. Cơ chế hình thành thương tích: Chạm thương do vật tày gây nên".

Căn cứ bản kết luận này, Cơ quan Công an quận Thanh Xuân cho rằng hành vi của Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Sơn không cấu thành tội phạm.

Căn cứ khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển tài liệu cho Công an quận Thanh Xuân xử phạt hành chính đối với Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Sơn theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ- CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Chiều 3/8, trao đổi với PV Infonet, anh Nguyễn Thảo - chồng chị Tuyết cho biết: “Tôi biết vụ việc này cơ quan công an sẽ xử lý như vậy. Tôi vẫn khẳng định không có chuyện hòa giải, tội đến đâu xử lý đến đó. Qua vụ việc, tôi nhận thấy đây là một bài học cho bản thân. Song thật sự là tôi cũng không biết làm cách nào ra đường để không bị đánh nếu chẳng may xảy ra va chạm mà gặp những người hung hăng như vậy”.

"Đối tượng có tìm đến nhà hàng nơi vợ chồng tôi kinh doanh xin giải hòa. Tuy nhiên, vợ chồng tôi quyết tâm làm đến cùng, không hòa giải mà để cơ quan công an, pháp luật xử lý. Trong sự việc này, vợ tôi không có gì sai cả", anh Thảo thông tin thêm.

Hình ảnh chị Tuyết bị đánh sau va chạm giao thông.

Trước đó, anh Nguyễn Thảo (chồng chị Lê Thị Hoàng Tuyết – người phụ nữ bị 2 nam giới hành hung từng chia sẻ, khi bị đánh, chị Tuyết đang mang bầu tháng thứ nhất nên cần phải theo dõi thêm.

'Vợ tôi không phải mang bầu tự nhiên mà phải thụ tinh nhân tạo nên bác sĩ yêu cầu tiếp tục theo dõi”, anh Thảo nói.

Anh Thảo cho rằng 2 người đàn ông đó "đánh người có bài".

"Họ đánh vợ tôi vào vùng khó giám định được vết thương, có giám định được cũng rất khó. Nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng cứ đòi hỏi vợ tôi phải có đầy đủ kết quả giám định thì mới khởi tố để làm việc với các đối tượng đó.

Nếu không cũng chỉ là câu chuyện phạt hành chính vài triệu đồng là xong.

Xử lý như vậy, với những người ra đường thích là đánh người mà chỉ bị phạt vài triệu là xong là không được", anh Thảo nêu quan điểm.

"Tôi không thể chấp nhận được việc hai người đàn ông đánh 1 người phụ nữ yếu thế như vậy. Khi vợ tôi bị đánh, người dân ở khu vực đó ai cũng bức xúc. Vợ chồng tôi sẽ theo đến cùng về vụ việc, để mọi người còn nhìn vào pháp luật, không để chuyện ra đường mà cậy mạnh ăn hiếp yếu', anh Nguyễn Thảo kiên quyết.

Như Infonet đã thông tin, vào chiều tối 30/5, tại một ngã tư trên phố Nhân Hòa (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông nhẹ giữa một người phụ nữ điều khiển ô tô và một cô gái trẻ đi xe máy điện.

Trong nội dung đoạn clip ghi lại từ camera hành trình trên ô tô cho thấy, khi xảy ra va chạm, giữa nữ tài xế ô tô và cô gái trẻ đi xe máy điện xảy ra tranh cãi. Sau một hồi cãi vã, cô gái trẻ gọi điện cho hai người đàn ông khác đến hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, 1 trong 2 người đàn ông tát mạnh vào mặt, sau đó giơ chân đạp vào người phụ nữ lái ô tô. Cả 2 người đàn ông tiếp tục lao vào tát, đấm nữ tài xế. Nhiều người dân có mặt tại hiện trường lao vào can ngăn, sự việc mới dừng lại.

Clip hành hung phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ, nhiều người lên án hành vi hung hăng của 2 đối tượng hành hung phụ nữ và cả cô gái đi xe đạp điện.

Sông Yên