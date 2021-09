Thanh niên dừng ô tô giữa đường, khai báo y tế không đầy đủ còn cố ý làm cảnh sát cơ động bị thương

Ngày 6/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thành vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Minh Đạo (SN 1995, trú xã Điền Trung, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Hà Minh Đạo bị lập biên bản vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 5/9, khi Đạo điều khiển xe ô tô tải mang BKS 36C-145.62 chở bố (ông Hà Minh Lộc) đi từ hướng Hòa Bình vào Thanh Hóa, đến địa phận xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành) thì gặp chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra và khai báo y tế.

Lúc này, Đạo xuống xe khai báo y tế và khai hộ bố mình. Tuy nhiên, Đạo khai báo chưa đầy đủ thông tin nên tổ công tác yêu cầu ông Lộc xuống khai báo.

Lúc này, xe tải của Đạo dừng ở lòng đường, gây cản trở giao thông nên tổ công tác yêu cầu Đạo điều khiển xe vào lề đường cho các phương tiện phía sau lưu thông.

Trong lúc đồng chí Trịnh Hùng Hậu (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) đang giải thích cho Đạo về việc khai báo y tế thì bất ngờ đối tượng lao ra xe kéo mạnh cửa trúng vào đầu đồng chí Hậu. Thấy vậy, cán bộ tổ công tác đã cùng giữ cánh cửa xe nhưng Hà Minh Đạo vẫn điều khiển xe bỏ chạy, bất chấp đồng chí Hậu bám ở cánh cửa xe.

Bất chấp việc chiến sỹ CSCĐ đang bám ở cửa xe, Đạo vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch đã truy đuổi khoảng 200m thì khống chế và bắt giữ được Đạo, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản vụ việc.

Trần Nghị