Bắt tạm giam 'nữ quái' làm giả sổ đỏ mang đi lừa vay 300 triệu đồng rồi bỏ trốn

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ ở Quảng Nam lên Facebook đặt làm sổ đỏ giả để đi lừa người khác cho vay mượn tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trung.

Sáng 18/8, Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Trung (SN 1984, xã Cẩm Kim, TP Hội An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

​Theo điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ, Trung lên Facebook đặt làm “sổ đỏ” giả với mục đích để đi lừa người khác cho vay mượn tiền.

Ngày 1/7/2021, Trung đến nhà bà P.T.Đ. (trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) để vay tiền.

Tại đây, bà Đ. cho Trung vay 300 triệu đồng. Trung đưa lại cho bà Đ. “sổ đỏ” giả, sổ hộ khẩu photo cùng giấy vay mượn tiền.

Sau khi vay mượn xong, Trung bỏ đi khỏi địa phương. Một thời gian sau, bà Đ. không liên lạc được với Trung, nghi mình bị lừa nên đến công an trình báo.

Công an huyện Duy Xuyên đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án trên thì đến ngay Công an huyện để được giải quyết.

Hồ Ca