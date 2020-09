Quảng Nam: Nghi phạm chém chết bạn nhậu đã “sa lưới” trên đường bỏ trốn

Chiều 1/9, trao đổi với PV, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt được nghi phạm chém 2 người thương vong xảy ra ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Trong quá trình truy xét kẻ giết người ở xã Duy Nghĩa, khoảng 14h ngày 31/8, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ nghi phạm của vụ án là Lê Văn Thông (SN 1980, quê Quảng Ngãi) tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Hiện tại Thông đã được di lý về tỉnh Quảng Nam để phục công tác điều tra.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã khởi tố vụ án giết người, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Thông.

Hiện trường nơi Thông (ảnh nhỏ) gây án

Như đã đưa tin, khoảng 18h chiều 29/8, nhóm 5 công nhân đang thuê trọ ở thôn Sơn Viên (xã Duy Nghĩa) tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, nhóm xảy ra mâu thuẫn nên Huỳnh Văn T. (SN 1972, quê Cà Mau) lấy xe máy bỏ ra về.

Lúc này, Thông cầm một con dao đuổi theo Huỳnh Văn T. chém người đàn ông tử vong tại chỗ.

Phan Dương T. (SN 1994, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) chạy ra can ngăn cũng bị Thông dùng dao chém trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Sau khi gây án, Thông bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, những người này là bạn bè và đang làm nghề sơn nước cho một công trình trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Sơn Tùng