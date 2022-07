Phú Thọ: Nghi án chồng chém vợ tử vong rồi bỏ trốn

Vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra vào chiều hôm qua (22/7) ở Phú Thọ khiến nạn nhân được xác định là bà P.T.C (SN 1964) tử vong, còn nghi phạm được cho là L.X.T (SN 1963), là chồng của nạn nhân.

Sáng nay 23/7, công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều 22/7, tại địa bàn khu 4, xã Tề Lễ. Nạn nhân được xác định là bà P.T.C (SN 1964), còn nghi phạm được cho là L.X.T (SN 1963), là chồng của nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND xã Tề Lễ, có thể do 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi, người chồng đã chém nhiều nhát vào vùng đầu, vùng gáy khiến bà C. tử vong tại chỗ.

Hiện tại, người chồng của nạn nhân đã bỏ trốn và công an tình Phú Thọ đang phối hợp cùng công an huyện Tam Nông và công an xã Tề Lễ truy bắt đối tượng.

Thông tin vụ việc cũng như nhận diện nghi phạm được chính quyền và lực lượng công an thông báo khẩn tới nhân dân trong vùng để đề phòng và tố giác. Các gia đình được khuyến cáo tạm thời đóng cổng, hạn chế cho trẻ em ra ngoài, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện nghi phạm.

Nghi phạm Lê Xuân T.

Được biết, người chồng đã từng có tiền án về tội Giết người, được ra tù cách đây khoảng 7 năm. Thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, đến chiều ngày hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

