Chủ xe và lái xe chở quá tải làm sập cầu qua sông Vàm Cỏ Tây bị phạt 45 triệu

UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ và lái xe chở quá tải làm sập nhịp dẫn cầu dây văng.

Chiều 20/11, UBND huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết, công an huyện này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án làm sập nhịp dẫn cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, do lái xe Nguyễn Duy Sỹ (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) gây ra ngày 7/11.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ và lái xe tải khác có hành vi chở bê tông nhựa vượt quá tải trọng cho phép và có ý định chạy qua cầu dây văng Bình Phong Thạnh cùng với lái xe Sỹ.

Xe tải chở bê tông nhựa làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh

Cụ thể, xử phạt ông Nguyễn Hoàng Minh (45 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chủ xe tải biển số 60C - 511.47 với số tiền 30 triệu đồng do giao xe cho Hồ Thanh Hoàng (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) chở bê tông nhựa quá tải trọng cho phép của đường, cầu dây văng Bình Phong Thạnh nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Phạt 15 triệu đồng đối với lái xe Hồ Thanh Hoàng, do chở hàng hóa quá tải trọng cho phép của cầu và đường. Xe tải này, Hoàng điều khiển chạy phía sau xe tải mang BKS 60C-566.58 do lái xe Sỹ chở nhựa đường chạy từ đường tỉnh 817 đến thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa sang trung tâm hành chính huyện để thi công công trình.

Tuy nhiên, khi vừa lên nhịp dẫn của cầu thì bị sập, toàn bộ nhịp dẫn khoảng 12m cùng xe tải rơi xuống mé sông. Theo ngành chức năng, xe của Sỹ chở bê tông nhựa có tổng tải trọng 48 tấn, trong khi cầu dây văng Bình Phòng Thạnh chỉ có 5 tấn.

Cũng theo UBND huyện Mộc Hóa, trong tuần tới đơn vị thi công sửa chữa cầu bị sập sẽ thực hiện tháo dỡ và lắp đặt nhịp dẫn cầu để phục vụ người dân huyện Mộc Hóa đi lại thuận lợi.

Sập cầu dây văng hơn 24 tỷ trên sông Vàm Cỏ Tây Khoảng hơn 3h sáng 7/11, cầu dây văng Bình Phong Thạnh, nối 2 bờ sông Vàm Cỏ Tây, trên Tỉnh lộ 817 thuộc địa bàn tỉnh Long An bị sập xuống sông. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ.

Theo baogiaothong.vn