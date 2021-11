Sập cầu dây văng hơn 24 tỷ trên sông Vàm Cỏ Tây

Khoảng hơn 3h sáng 7/11, cầu dây văng Bình Phong Thạnh, nối 2 bờ sông Vàm Cỏ Tây, trên Tỉnh lộ 817 thuộc địa bàn tỉnh Long An bị sập xuống sông. Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc nhiều giờ.

Xe chở 48 tấn bê tông nhựa lưu thông làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh (Ảnh: Minh Phong)

Theo thông tin từ báo Long An, khoảng hơn 3 giờ sáng 7/11, một chiếc xe tải chở nhựa đường vượt quá tải trọng cho phép lưu thông qua làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

Thông tin ban đầu cho biết, tài xế xe tải Nguyễn Duy Sỹ (SN 1991, tạm trú phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ben biển số 60C-566.58 chở hơn 48 tấn nhựa đường lưu thông từ Tỉnh lộ 817 (thị trấn Bình Phong Thạnh) qua trung tâm hành chính huyện, khi xe ben vừa chạy vào nhịp đầu tiên, cây cầu đã bị sập xuống bên dưới.

Nhận định sơ bộ, do xe chở quá tải gấp nhiều lần so với tải trọng cho phép của cầu (5 tấn) nên làm phần chân cầu đổ sập. Rất may, vụ tai nạn không thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Sở giao thông vận tải tỉnh Long An cùng các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Do đây là tuyến đường bộ duy nhất để người dân thị trấn Bình Phong Thạnh, các xã Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây và Bình Thạnh đi về trung tâm huyện. Vì vậy, việc cầu sập gây không ít khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Hiện cơ quan chức năng đã bố trí phà tạm cách cầu dây văng Bình Phong Thạnh khoảng 1 km để phục vụ nhu cầu qua lại của người dân hai bên bờ sông Vàm Cỏ Tây.

Đến hơn 10 giờ ngày 07/11, chiếc xe tải chở quá tải trọng làm sập cầu dây văng Bình Phong Thạnh được kéo lên.

Ngành chức năng tiến hành lấy lời khai của tài xế, điều tra sự việc và tiến hành khắc phục sự cố.

Được biết, đây là cây cầu dây văng độc đạo, tải trọng chỉ 5 tấn, chiều rộng 3,8m, chiều dài gần 190m, nối Trung tâm hành chính huyện Mộc Hóa với các địa phương được khởi công xây dựng từ tháng 7/2014, với tổng vốn đầu tư hơn 24 tỉ đồng.

Sau hơn 2 năm xây dựng, cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/8/2016. Đây là công trình do huyện làm chủ đầu tư.