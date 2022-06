'Nữ quái' dựng chuyện bố chết để lại tiền tỷ trong ngân hàng, lừa đảo vay gần 200 triệu rồi 'lặn' mất

Nói dối là bố đã qua đời, để lại 1,7 tỷ đồng trong ngân hàng, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Duyên (Bình Dương) đã lừa đảo, chiếm đoạt của anh V.N.D (Hà Tĩnh) số tiền trên 185 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc làm việc với đối tượng lừa đảo Nguyễn Thị Thùy Duyên. (Ảnh: Công an huyện Can Lộc)

Trước đó, anh V.N.D (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) có quen biết nhau qua mạng xã hội.

Sau nhiều lần trò chuyện qua lại, Duyên nói dối rằng bố đã chết, hiện đang để lại số tiền hơn 1,7 tỷ đồng cho Duyên trong ngân hàng nhưng chưa rút ra được. Ngày 11/5/2022, thông qua tài khoản Facebook “Biển xanh”, Duyên nhắn tin cho anh D. với nội dung cần mượn một số tiền để làm các thủ tục rút tiền từ ngân hàng ra.

Để tạo niềm tin, Duyên đã giả mạo tin nhắn ngân hàng, chụp ảnh màn hình điện thoại rồi gửi cho anh D.

Do đã quen biết từ trước nên anh D. không mảy may nghi ngờ mà 16 lần chuyển cho Nguyễn Thị Thùy Duyên mượn với tổng số tiền 185.200.000 đồng. Đến khi yêu cầu trả tiền thì đối tượng đã cắt đứt liên lạc nên anh D đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Can Lộc đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, do đối tượng sử dụng Facebook “ảo”, sim rác để liên hệ và thường xuyên thay đổi nơi cư trú nên Ban c huyên án gặp rất nhiều khó khăn trong việc lần tìm manh mối.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Duyên tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an huyện Can Lộc)

Sau hơn 1 tháng truy lùng, đến ngày 13/6/2022, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thùy Duyên khi đang lẩn trốn ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Căn cứ hành vi phạm tội, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thị Thùy Duyên (SN 1997, hộ khẩu thường trú tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trần Hoàn